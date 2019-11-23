Руководство фирмы в Северной Осетии заподозрено в крупной неуплате налогов

23 ноября 2019, 23:35

Должностные лица ООО "Стройсервис" в Северной Осетии уклонились от уплаты налога на сумму свыше 47,6 млн рублей, предоставив ложные сведения.

По версии следствия, руководство фирмы предоставило в инспекцию Федеральной налоговой службы по Моздокскому району декларации по налогу на добавленную стоимость за 2015 год с заведомо ложными сведениями. "Совершено уклонение от уплаты налога в особо крупном размере на сумму свыше 47,6 млн рублей", - сообщило Следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

В отношении руководства ООО "Стройсервис" возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.199 УК России (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Следователи не уточнили личности и число подозреваемых по этому делу.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2018 года директор фирмы во Владикавказе был заподозрен в неуплате налогов на 5,5 миллиона рублей. По данным следователей, он уклонился от уплаты налогов, включив в декларации ложные сведения.