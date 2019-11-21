Главы трех районов в Ростовской области заподозрены в превышении полномочий

21 ноября 2019, 06:14

Главы Дубовского, Егорлыкского и Волгодонского районов Ростовской области подозреваются в том, что подписали акты по установке непригодных водонапорных башен. Ущерб по делу оценивается в 17,5 миллионов рублей, сообщил источник.

Глав Дубовского и Егорлыкского районов Ростовской области задержаны по делу о превышении полномочий.

«(Главы районов) задержаны, следователи возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». В одном случае ущерб составил около 6 миллионов рублей, во втором - около 8 миллионов рублей", - со ссылкой на источник 19 ноября сообщил «Интерфакс». По данным агентства, решается вопрос об избрании меры пресечения чиновникам.

По тому же уголовному делу подозреваемым проходит и глава Волгодонского района, сообщает издание «1РнД». Дело расследует первый отдел Следственного комитета России. По версии следствия, главы администраций в 2017 году подписали документы о поставке подрядчиком в муниципалитеты неработающих водонапорных башен, поясняет издание.

Ущерб по делу главы Волгодонского района составил 3,5 миллиона рублей, информирует сегодня Telegram-канал «Че по Ростову?». По данным мессенджера, трое чиновников подписал акты приемки в рамках муниципальных контрактов на поставку водонапорных башен. Дело расследуется по ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

Максимальная санкция по данной статье предполагает четыре года заключения.

На сайтах Следственного комитета России, а также ростовского управления ведомства нет сведений о возбуждении уголовного дела против глав Егорлыкского, Волгодонского и Дубовского районов, по состоянию на 01.00 мск сегодня. «Кавказский узел» не располагает официальным подтверждением данных, указанных Telegram-каналом.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 ноября стало известно о возбуждении уголовного дела против бывшего главы администрации Сальского городского поселения в Ростовской области Геннадия Миргороды по подозрению в превышении должностных полномочий при заключении контракта на аренду земли. По версии силовиков, Миргород заключил с коммерческой организацией без проведения торгов договор аренды земли сельхозназначения площадью 111 гектаров.