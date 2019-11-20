Магомедрасул Омаров (в центре). Фото: пресс-служба партии "Родина" http://rodina.ru

20 ноября 2019, 11:34

Дело Магомедрасула Омарова передано в суд

Завершено расследование дела бывшего директора филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова, отчиталось сегодня следствие. Рассматривать дело будет Советский райсуд Махачкалы, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", Магомедрасула Омарова задержали 4 сентября 2018 года. Срок его ареста продлен до 3 декабря 2019 года.

По версии следователей, в 2017 году глава дагестанского филиала дорожного управления "Каспий" через посредника потребовал от главы частной фирмы 680 миллионов рублей за подписание госконтрактов. В противном случае он пригрозил "создать проблемы при их подписании", говорится в сообщении следствия.

Директор фирмы согласился перевести часть средств, 60 миллионов рублей, на счета предприятия, подконтрольного руководителю филиала "Каспия". Впоследствии это предприятие потратило большую часть полученных денег, 40 миллионов, на покупку спецтехники. Оставшиеся 620 миллионов рублей не были получены, поскольку глава филиала был задержан, пояснило следствие.

Руководитель филиала обвинен в вымогательстве крупной взятки и отмывании средств, информировало сегодня на своем сайте управление Следкома по Дагестану. По статье о вымогательстве обвиняемому грозит до 15 лет заключения, а по статье об отмывании денег - до семи лет.

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по делу бывшего руководителя филиала "Каспия", оно направлено в Советский районный суд Махачкалы, говорится в публикации на сайте ведомства от 19 ноября.

На сайте управления дорог "Каспий" к 11.34 мск 20 ноября не появилось комментариев относительно обвинительного заключения. Ранее адвокаты Омарова заявили, что 60 миллионов рублей, о которых говорится в материалах дела - коммерческий займ, который одна строительная фирма выдала другой.

"Кавказский узел" отслеживает новости о проверках в министерствах и ведомствах Дагестана, которые сопровождаются увольнением чиновников, на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Суд оставил Гамидова под арестом", "Васильев пообещал продолжение кадровых зачисток в Дагестане", "Прокуратура связала дело замглавы Минсельхоза Дагестана с многомиллионным ущербом".

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