Скриншот страницы Казбека Кокова в Instagram. https://www.instagram.com/kokov_kazbek_

19 ноября 2019, 23:58

Аналитики уличили Казбека Кокова в накрутке подписчиков

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков обогнал Рамзана Кадырова по числу подписчиков в Instagram, но его аудитория в соцсети более чем на 40% состоит из ботов.

Instagram-аккаунт Казбека Кокова отличается от аккаунтов глав других республик Северного Кавказа большим числом подписчиков – на его страницу kokov_kazbek_ подписаны 156 тысяч человек. Для сравнения, у главы Чечни на 30 тысяч подписчиков меньше – страницу kadyrov._95 отслеживают 126 тысяч человек.

Согласно данным Росстата на 2019 год, численность населения Кабардино-Балкарии составляет 866 219 человек, а численность населения Чечни – 1 456 951 человек.

Скриншот поста Алима Пшибиева в сообществе "Другой Нальчик" https://www.facebook.com/groups/105503963342952/permalink/441248089768536/Число подписчиков в аккаунтах глав Кабардино-Балкарии и Чечни сравнил пользователь Facebook Алим Пшибиев в посте, опубликованном сегодня на странице сообщества "Другой Нальчик".

"На официальную страницу в социальных сетях главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова подписаны 156 тысяч человек. По этому показателю он значительно опередил всех остальных глав субъектов СКФР. На втором месте оказался Рамзан Кадыров – на его страницу подписаны 116 тысяч человек.

Причем, как выяснили политологи, большинство подписчиков в аккаунте главы КБР – боты. Эксперты Центра политической конъюнктуры в докладе "Мнимая популярность. Анализ активности губернаторов в сети Instagram" посчитали, что фейковых подписчиков больше 40%", – говорится в публикации.

Исследование "Мнимая популярность" проводилось осенью 2019 года, после завершения избирательных кампаний в регионах.

Оно включает в себя рейтинг губернаторов по доле ботов среди подписчиков и рейтинг губернаторов по среднему числу лайков к публикациям. Второй рейтинг, по мнению авторов исследования, лучше отражает реальную популярность глав регионов.

Казбек Коков находится на седьмой строчке первого рейтинга. Авторы исследования пришли к выводу, что 42% его подписчиков являются ботами – программами, имитирующими деятельность живого человека в соцсетях. Следом, на восьмой строчке, находится глава Дагестана Владимир Васильев с такой же долей подписчиков.

У Владимира Васильева есть несколько аккаунтов в Instagram, в том числе страницы vladimir_vasilev_rd и vladimir_vasilev05. Обе они ведутся нерегулярно: первый аккаунт заброшен с марта 2018 года, во втором последняя на 19 ноября 2019 года публикация появлялась 11 июля. Оба аккаунта имеют чуть больше 1 тысячи подписчиков (1381 и 1164 соответственно). Самый популярный аккаунт Васильева – za_vasilieva – ведется от имени его команды и имеет 116 тысяч подписчиков.

Средний процент ботов во всех аккаунтах губернаторов составляет 30,4%. В Instagram Рамзана Кадырова аналитики обнаружили только 22% ботов, поэтому глава Чечни находится в рейтинге по доле ботов на 56-м месте из 68. Вместе с тем его аккаунт признан самым популярным благодаря активности аудитории: каждая публикация Кадырова набирает в среднем 17500 "лайков". Для сравнения, у постов Кокова в среднем 2600 лайков, а у постов Васильева - 1300, следует из публикации на странице Центра политической конъюнктуры.

Примечание:

"МИД России пригрозил ответными мерами на санкции США против чеченского спецназа", "Ингушские журналисты сообщили о блокировке аккаунтов в Instagram", "Instagram повторно заблокировал аккаунт Кадырова".

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