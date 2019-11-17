Адвокат заявил о нарушениях в деле Дымовского

17 ноября 2019, 04:46

К материалам дела, которые были предоставлены в суд для избрания меры пресечения Алексею Дымовскому, не приобщен протокол допроса водителя такси и оператора, снимавшего перевозку тротила в полицию Новороссийска, заявил адвокат Валерий Мельников.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября Алексей Дымовский был задержан в Новороссийске. Его поместили под стражу в СИЗО до 15 ноября по подозрению в перевозке взрывчатых веществ. Арест назначен потому, что у Дымовского нет постоянной работы и прописки на Кубани, пояснил адвокат. В ночь на 28 октября подозреваемого перевели в спецблок Новороссийского СИЗО, он отказывается от еды в знак протеста против уголовного преследования, рассказала его жена. 14 ноября суд продлил срок содержания под стражей Дымовскому до 14 декабря.

Защита Дымовского подала жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела и потребовала выплатить ему денежное вознаграждение за добровольную сдачу боеприпасов. Адвокат Валерий Мельников указал на то, что до задержания Дымовский записал серию видео, в которых заявил, что хотел добровольно сдать тротил кубанским силовикам. "Сейчас мы направляемся в отдел [полиции] на Грибоедова. Я хочу добровольно выдать тротил, при помощи которого я задумывал [...] привести народ к власти", - говорит Дымовский на видео "Алексей Дымовский показывает мешок со взрывчаткой", размещенном в YouTube 14 октября, в день его задержания. Он утверждает, что тротил был вещдоком, который силовики вместо того, чтобы уничтожить, выбросили в овраг.

Жена бывшего майора полиции Алексея Дымовского Анна Захарова рассказала 16 ноября корреспонденту "Кавказского узла", на что жалуется ее муж, который с 28 октября находится в спецблоке СИЗО.

"В письме он мне написал, что в камере бегают крысы, грибок на стенах, сырость, всем отказывают в оказании медпомощи, не меняют постельное белье. Его заставляют сбрить бороду", - рассказала женщина.

По ее словам, Дымовский пожаловался на грязь в камере, но его просьбы предоставить инвентарь для уборки игнорируются.

"В месяц можно передавать только до 30 килограммов передачи, я уже ему передала 27 килограмм. Значит, до конца этого месяца мой муж будет без нормального питания и необходимых вещей. Средства гигиены я ему тоже передала", - поделилась Захарова.

Адвокат Дымовского Валерий Мельников подтвердил информацию о жалобах подзащитного на условия содержания в СИЗО. По его словам, Дымовский жаловался, в частности, на холод и сырость в камерах.

По словам адвоката, он обращался в суд Новороссийска с жалобой на незаконное, по его мнению, возбуждение уголовного дела в отношении Дымовского. "Суд мою жалобу отклонил", - рассказал Мельников корреспонденту "Кавказского узла".

Он также сообщил, что обратился в Следственный комитет с заявлением о проверке действий дознавателя, которая возбуждала уголовное дело в отношении Дымовского. По словам Мельникова, СКР начал доследственную проверку.

Мельников заявил, что в деле есть признаки фальсификаций. "Я об этом заявил суду, потому что отсутствует состав преступления. В его деле нет субъективной стороны", - сказал адвокат.

Он настаивает, что Дымовский вез тротил на такси, чтобы добровольно сдать, поэтому состава преступления нет. "Я на суде по продлению ареста заявил, что налицо фальсификация доказательств лицом, участвующим в деле", - рассказал Мельников.

По его словам, из дела, которое было направлено в суд, изъяты доказательства невиновности Дымовского.

"В деле не было протокола допроса двух свидетелей - водителя такси и человека, который снимал на видео, как Дымовский вез тротил. И диска с этим видео", - сообщил Мельников. По его словам, на видеозаписи Дымовский заявляет, что собирается ехать в полицию, чтобы добровольно сдать взрывчатку.

"Прокурор заявила в суде, что это право дознавателя, что предоставлять в суд. Но это грубейшее нарушение", - сообщил адвокат. Он отметил, что намерен обжаловать решение суда о продлении меры пресечения.

В составе комиссии Алексей Дымовский вместе со своим другом, координатором проекта "Гражданин и полиция" Московской Хельсинкской группы Вадимом Карастелевым проверяли отделы и отправляли отчеты в МВД, сообщил Карастелев. При этом задержание и арест Дымовского Вадим Карастелев не связывает с деятельностью друга в качестве члена общественной комиссии.

Бывший координатор Центра прав человека и Московской Хельсинкской группы Вадим Карастелев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что уехал из Новороссийска в Москву и в полной мере не может оказать помощь своему другу Алексею Дымовскому.

Его арест Карастелев связывает исключительно с тем, что силовики утилизировали вещдоки, в данном случае тротил, в нарушение закона, просто выбросив его в лес.

По мнению супруги Дымовского Анны Захаровой, ее мужа нарочно задержали, когда он вез тротил в полицию, чтобы силовики не понесли ответственность за оставление опасных веществ в общедоступном месте. Ранее адвокаты подтвердили планы Дымовского добровольно сдать взрывчатку и считают, что он может избежать наказания.

Карастелев рассказал, что являлся координатором федерального движения "Гражданин и полиция" сначала от Московской Хельсинкской группы, потом от Центра прав человека, в котором принимали участие 25 субъектов РФ. По его словам, в Новороссийске отделы полиции от группы проверял Дымовский и еще несколько человек.

"Там была анкета, которая позволяет оценить гражданам отдел полиции, его доступность для инвалидов, присутствие необходимой информации, наличие ручек и бумаги, понятной информации на сайте", - рассказал Карастелев. Он отметил, что Дымовский выявлял незначительные нарушения, которые не могли бы озлобить сотрудников полиции.

"Были кое-какие мелкие замечания. Мстить за них никто не будет. Мы всегда сообщаем о своем визите, (о том), что люди придут с проверкой", - заключил Карастелев.