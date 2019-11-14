Глава "Донхлеббанка" задержан по делу о хищении миллиарда рублей

14 ноября 2019, 07:52

Сотрудники полиции в Ростовской области задержали бывшего председателя правления "Донхлеббанка" по подозрению в мошенничестве с деньгами вкладчиков. В причастности к хищениям заподозрен также начальник службы безопасности банка.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2018 года Центральный банк России отозвал у "Донхлеббанка" лицензию из-за найденных в его деятельности нарушений, в частности, неоднократного нарушения требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России. В марте Ростовский арбитражный суд признал "Донхлеббанк" банкротом. Более 2,9 тысячи вкладчиков банка уже получили страховые выплаты на общую сумму около 1,6 миллиарда рублей.

В Ростовской области задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, которых подозревают в хищении у банка более одного миллиарда рублей, информировала 13 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк, не сообщая названия банка.

По версии силовиков, подозреваемые располагали информацией, что банк лишится лицензии, и поэтому активно привлекали деньги вкладчиков и выводили их из банка, выдавая заведомо невозвратные кредиты.

Банк входил в структуру одного из крупнейших строительных холдингов Санкт-Петербурга. Похищенные средства направлялись на финансирование группы компаний, входящих в холдинг, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Уголовное дело возбуждено ростовским следственным управлением МВД России по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве.

Согласно части 4 статьи 159 УК РФ мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

В ходе следствия были проведены обыски на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, изъяты бухгалтерская документация и электронные носители информации.

"В отношении одного подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под домашним арестом", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Задержаны бывший председатель правления и начальник службы безопасности "Донхлеббанка", уточнил 13 ноября со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.

Дело против них было возбуждено по заявлению представителей Центробанка в июне этого года ростовской полицией. Нарушения происходили с начала 2017 года до декабря 2018 года, когда у банка отозвали лицензию, сообщил сегодня "Коммерсант".

Основанием для возбуждения дела стали показания задержанных ранее владельцев нескольких компаний о том, что деньги на счета их фирм выводились из "Донхлеббанка" по указанию тогдашнего председателя правления, информирует издание.

Одна из сделок позволила следствию сделать вывод о причастности к хищениям и начальника службы безопасности "Донхлеббанка". Оперативники установили, что на его счета поступило около 67 миллионов рублей за проданную осенью 2018 года банку недвижимость в Ростове-на-Дону. По мнению следствия, ее стоимость была завышена в десятки раз, при реальной продаже за нее можно было выручить только около двух-трех миллионов рублей, сообщает издание.

Каких-либо комментариев от подозреваемых или их официальных представителей о задержании пока не поступало.