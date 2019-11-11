Краснодарский адвокат госпитализирована после задержания

11 ноября 2019, 17:34

Адвокат Алена Миргородская попала в больницу после того, как краснодарские полицейские при проверке выбили стекло ее машины. Миргородская отказывалась предъявить документы, и пришлось выбивать стекло, заявили в полиции.

Миргородская утверждает, что полицейские без объяснения причины остановили ее машину и потребовали показать документы. По словам адвоката, сотрудники ДПС выбили боковое стекло, вытащили ее из машины, надели наручники и посадили в служебный автомобиль. "У меня был заблокирован автомобиль, потому что я знаю, как ведут себя агрессивно сотрудники полиции. Они начали кричать: «Быстро вышла из машины». Я приоткрыла окно, потребовала назвать причину остановки, предъявить их удостоверение, представиться. И только после этого я буду что-либо предъявлять", - пояснила Алена Миргородская.

Она заявила, что поранилась осколками разбитого стекла. "Мне стало плохо с сердцем <...> Я вызвала себе «скорую», «скорая» очень быстро приехала. Только после этого они начали там шевелиться. Говорить, что "сама виновата, надо было сразу нам открывать окно". Засвидетельствованы у меня медиками ссадины от наручников на обеих запястьях рук, засвидетельствованы у меня порезы на ногах, от осколков из-за разбитого стекла", - рассказала Миргородская.

Адвокат не исключила, что инцидент связан с ее профессиональной деятельностью, пишет издание "Свободные медиа".

Краснодарские адвокаты Дмитрий Мишин и Михаил Беньяш также связали случившееся с работой Миргородской. "У нее есть пара дел, болезненных для полицейских, и она писала много жалоб как раз на полицейских", - рассказал Беньяш. Он подчеркнул, что пока это только предположение, сообщила "Медиазона".

По данным Михаила Беньяша, на Миргородскую составлены два административных протокола - о нарушении правил дорожного движения (часть 3 статьи 12.16) и неповиновении требованию сотрудника полиции (19.3 КоАП).

Согласно версии полиции, Миргородскую остановили за езду во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Адвокат отказалась передать сотрудникам ГИБДД документы для проверки и зажала стеклом двери своей машины руку инспектора ДПС, заявил официальный представитель краснодарского управления МВД Артем Коноваленко. По его словам, это и стало причиной того, что полицейские разбили стекло и задержали Миргородскую, надев на нее наручники, информировал "Югополис".

Коноваленко подтвердил, что на Миргородскую составлены два протокола.

Алену Миргородскую доставили в Первую городскую больницу Краснодара, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Алексей Аванесян. На размещенном им видео женщину завозят на каталке в дверь с табличкой "приемное отделение", следом идет полицейский.