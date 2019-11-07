07 ноября 2019, 21:00

Рабочий погиб на стройке в Батуми

Двое рабочих упали, выполняя отделочные работы в строящемся здании в Батуми, один из них разбился насмерть.

Инцидент произошел сегодня на пересечении улиц Бесики и 26 мая.

«Упали двое рабочих. Один выжил, а другой погиб», - сказал сказал сегодня в эфире телеканала "Рустави 2" глава архитектурной службы батумской мэрии Ираклий Мокия, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Рабочие занимались окраской фасада здания на уровне десятого этажа. По предварительным данным, наружный лифт, в котором они находились, сорвался, один строитель погиб на месте, передает сегодня "Спутник-Грузия". О состоянии второго рабочего не сообщается. 

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы, отмечает издание.

Глава департамента трудовой инспекции Бека Хеладзе сказал журналистам, что строительные работы на объекте остановлены до выяснения причин трагедии и их устранения. 

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября двое рабочих разбились насмерть, упав со строящегося дома в Батуми.

Примечание:

"Рабочий погиб на стройке в Тбилиси", "Погибшие шахтеры похоронены в Ткибули", "Участники первомайской акции в Тбилиси потребовали улучшения условий труда".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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