Жители многоэтажки в Ставрополе эвакуированы из-за пожара

03 ноября 2019, 13:21

45 жильцов многоэтажки, где ночью произошел пожар, направлены в пункты временного размещения в Ставрополе. На месте пожара найдено тело погибшего, сообщили сегодня спасатели.

Сообщение о пожаре на 12-м этаже жилого дома в Ставрополе поступило спасателям 2 ноября в 22.40 мск. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МЧС по Ставрополью.

Пожар был потушен сегодня в 06.25 мск, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Сегодня на месте пожара сотрудники МЧС нашли тело погибшего мужчины, сообщил официальный представитель управления Олег Дегтярев. При этом, по его словам, во время пожара была проведена эвакуация жителей подъезда. "Эвакуированы 45 человек, из них 8 – дети, созданы условия в пункте временного размещения в школе № 17. По состоянию на 8.00 жители возвращаются в свои квартиры", - цитирует Дегтярева РИА "Новости".

Двух пожилых жильцов, которые "не могли передвигаться самостоятельно из-за болезни", пришлось на скорых отправить в больницу, сообщил сегодня на своей странице в Instagram глава Ставрополя Андрей Джатдоев.

"Остальных, кто пожелал (35 человек), отвезли в 17-ю школу, где их ждали горячий чай и бутерброды. Одну семью с тремя детьми, уже из школы, отправил в гостиницу. Еле уговорил. У всех взяли координаты. Будем помогать. В двух отелях мы на всякий случай зарезервировали 30 номеров. К 6-ти утра жителям разрешили вернуться домой. Восстановили отопление. С электроэнергией придется подождать, пока не высохнут щитовые", - написал глава города.

Информация о том, сколько жильцов вернулись в свои квартиры, по состоянию на 13.21 мск на сайте ГУ МЧС и на странице Джатдоева в Instagram не опубликована.