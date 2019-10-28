Прокуратура пригрозила ставропольцу пожизненным сроком за стрельбу по полицейским

28 октября 2019, 16:05

Передано в суд дело жителя Ставрополя, открывшего прицельный огонь по полицейским в центральном городском парке, сообщила сегодня прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", ночью 21 ноября 2018 года мужчина выстрелил из охотничьего ружья во входную дверь краевого главка полиции, а затем обстрелял в Центральном парке наряд патрульно-постовой службы. Никто из полицейских не пострадал, мужчину задержали на месте.

Дело против задержанного передано в Ставропольский краевой суд. Местный житель обвинен в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хулиганстве и угрозе убийством. "Обвиняемому в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы", - процитировал сегодня сообщение пресс-службы прокуратуры Ставропольского края "Интерфакс".

По версии следствия, ставропольчанин открыл огонь после того, как пригрозил убить другого местного жителя. При задержании он сделал еще не менее восьми прицельных выстрелов в полицейских, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краевой прокуратуры.

Мужчина стрелял из гладкоствольного ружья. Ущерб от простреленной двери главного управления полиции оценен в 77 тысяч рублей, отмечается в сообщении.