Пять человек отравились газом в Ингушетии

27 октября 2019, 14:18

Пятеро жильцов частного дома в Назрани доставлены в больницу с симптомами отравления угарным газом.

Сообщение об инциденте поступило спасателям сегодня в 10:25. "В частном домовладении в городе Назрань произошло отравление угарным газом", - сообщило сегодня главное управление МЧС по Ингушетии на своем сайте.

Все пятеро отравившихся газом доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, врачи сообщили об отсутствии угрозы для их жизни, со ссылкой на сотрудника МЧС информирует ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что 25 февраля 2018 года тело бывшего министра труда и соцзащиты Ингушетии Багауддина Маршани было найдено в его доме в Магасе. Его супруга и 10-летний сын были помещены в реанимацию. По версии следователей, все трое получили отравление угарным газом.