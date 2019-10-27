27 октября 2019, 14:18
Пять человек отравились газом в Ингушетии
Пятеро жильцов частного дома в Назрани доставлены в больницу с симптомами отравления угарным газом.
Сообщение об инциденте поступило спасателям сегодня в 10:25. "В частном домовладении в городе Назрань произошло отравление угарным газом", - сообщило сегодня главное управление МЧС по Ингушетии на своем сайте.
Все пятеро отравившихся газом доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, врачи сообщили об отсутствии угрозы для их жизни, со ссылкой на сотрудника МЧС информирует ТАСС.
"Кавказский узел" также писал, что 25 февраля 2018 года тело бывшего министра труда и соцзащиты Ингушетии Багауддина Маршани было найдено в его доме в Магасе. Его супруга и 10-летний сын были помещены в реанимацию. По версии следователей, все трое получили отравление угарным газом.
"Трое детей погибли в Ингушетии из-за отравления угарным газом", "Шесть человек госпитализированы с отравлением в Ингушетии", "В Ингушетии угарным газом отравилась семья сотрудника ГИБДД".
27 октября 2019, 16:20
-
Противники Трапезникова потребовали референдума о выборах мэра Элисты
Митинг против назначения Дмитрия Трапезникова главой Элисты собрал сегодня не менее 3,5 тысячи человек, сообщили организаторы акции. Противники Трапезникова потребовали его отставки, роспуска горсобрания и референдума о прямых выборах мэра.
27 октября 2019, 15:19
-
Наблюдатели сообщили о нарушениях на выборах в Беслане
Голосование на досрочных выборах в горсобрание Беслана проходит сегодня на фоне сообщений о "каруселях" и других нарушениях.
27 октября 2019, 13:20
-
1
Глава полиции Чечни после каминг-аута британского журналиста дистанцировался от преследования геев
Начальник полиции Чечни Апти Алаудинов после признания посетившего республику журналиста АВС Джеймса Лонгмана в гомосексуальности заверил, что геи в Чечне опасаются не преследования властей, а реакции родных на их сексуальую ориентацию.
27 октября 2019, 12:18
-
Жалоба на притеснения прокуроров заинтересовала Генпрокуратуру Грузии
Генпрокуратура Грузии начала проверку сообщения о том, что рядовых сотрудников прокуратуры вынуждают работать сверхурочно и контролируют их круг общения и личную жизнь.
27 октября 2019, 11:19
-
Снаряд найден у азербайджанского села
Специалисты Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана нашли возле села в Ходжавендском районе неразорвавшийся пушечный снаряд.
-
27 октября 2019, 12:18
Жалоба на притеснения прокуроров заинтересовала Генпрокуратуру Грузии
-
27 октября 2019, 10:19
Политологи сочли пожертвование сына Иванишвили попыткой поднять рейтинг отца
-
27 октября 2019, 03:47
Депутаты не смогли встретиться с Арсеном Бабаяном
-
26 октября 2019, 16:08
Москвичи почтили память жертв теракта на Дубровке
-
26 октября 2019, 10:17
Организаторы митинга в Элисте обвинили власти в информационной войне
-
26 октября 2019, 04:56
Активисты провели серию одиночных пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева
-
27 октября 2019, 16:20
Противники Трапезникова потребовали референдума о выборах мэра Элисты
-
27 октября 2019, 08:51
Азербайджан заявил о пулеметных и гранатометных обстрелах
-
26 октября 2019, 23:59
МВД уточнило число пострадавших при ДТП с маршруткой в Астрахани
-
26 октября 2019, 23:53
Рабочий погиб на стройке в Армении
-
26 октября 2019, 23:13
Житель Ростовской области заподозрен в насилии над ребенком
-
26 октября 2019, 22:36
Мария Ласицкене названа лучшей легкоатлеткой года в Европе
-
26 октября 2019, 20:57
Следком заинтересовался травмами заключенного в СИЗО Хасавюрта
-
26 октября 2019, 18:58
"Ахмат" сыграл вничью с "Арсеналом" на своем поле
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
27 октября 2019, 16:20
Противники Трапезникова потребовали референдума о выборах мэра Элисты
-
27 октября 2019, 15:19
Наблюдатели сообщили о нарушениях на выборах в Беслане
-
27 октября 2019, 15:59
Кадыров Ислам Вахаевич
-
24 октября 2019, 14:01
Билалов Ахмед Гаджиевич
-
19 октября 2019, 14:21
Дымовский Алексей Александрович
-
21 октября 2019, 18:10
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Депортации народов Северного Кавказа в исторической памяти и политическом настоящем». Онлайн-дискуссия на КУ 31 октября 11
-
18 октября 2019, 14:03
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваНеизвестная история города Нальчика в репортажах Амура Бакиева и Алима Пшибиева
-
11 октября 2019, 16:44
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваДайджест онлайн-дискуссии "Инстаграм и папаха. Как Хабиб Нурмагомедов формирует кавказскую повестку". 2
-
10 октября 2019, 23:08
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговНаказание с привилегией, система и оборотни 1
-
09 октября 2019, 22:55
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговОн все-таки не лидер (фото) 2
-
27 октября 2019, 10:08Активисты ОНФ обнаружили незаконное производство древесного угля в Дагестане
-
25 октября 2019, 19:58В Махачкале издана книга "Аманат Кавказской войны"
-
25 октября 2019, 13:33В Северной Осетии готовится к изданию серия книг «Аланская библиотека»
-
25 октября 2019, 12:43Глава Северной Осетии на встрече с послом Швейцарии в РФ сообщил о заинтересованности в продвижении Трусовского вопроса
-
25 октября 2019, 12:41Ингушские парламентарии попросили помиловать участников протестной акции
-
23 октября 2019, 14:28
Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)
-
22 октября 2019, 17:44
Джинны
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
24 октября 2019, 22:26
В сентябре 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали пять человек
-
16 октября 2019, 15:19
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в агусте 2019 года по данным Кавказского узла