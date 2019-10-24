Сотрудник силовой структуры надевает наручники. Фото Елены Синеок, Юга.ру

24 октября 2019, 06:26

Житель Дагестана пожаловался на пытки и угрозы силовиков

Житель Хасавюртовского района Муса Алиев в жалобе генпрокурору России Юрию Чайке потребовал взять под контроль расследование его заявления о пытках. По словам Алиева, силовики сначала избивали его, пытаясь получить признательные показания в изнасиловании девушки, а затем стали угрожать его семье.

Как рассказал 23 октября корреспонденту "Кавказского узла" Муса Алиев, 6 сентября в его дом пришли двое силовиков и пригласили в отдел для проверки на причастность к убийству жительницы соседнего села, однако там сразу же стали жестоко избивать и требовать признательных показаний в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

По его словам, он призвал силовиков провести судмедэкспертизу для установления его причастности к изнасилованию, однако в ответ получил еще более сильные удары, которые, как отметил он, наносились по голове и по телу. Алиев отметил, что в результате побоев лишился 9 зубов, а после его более часа держали у стены на растяжке в позе "ласточки".

К вечеру 6 сентября Алиев был отпущен из отдела. 7 сентября на дом была вызвана "скорая", которая доставила его в больницу. Алиев пояснил, что сразу не стал вызывать "скорую", надеясь, что последствия избиения силовиками быстро пройдут.

Жена Мусы Алиева пояснила "Кавказскому узлу", что супруг вернулся домой после визита к силовикам в очень плохом состоянии, его рвало, у него была высокая температура и высокое давление, однако от вызова "скорой" он отказывался.

Когда на следующий день его состояние стало ухудшаться, Алиев согласился на вызов врачей, и уже в больнице у него было диагностировано сотрясение головного мозга, отметила его супруга.

По словам Мусы Алиева, в больницу прибыли силовики, в том числе один из тех, кто участвовал в избиении, и стали оказывать давление на родственников и врачей, после чего он отказался от госпитализации, посчитав, что безопасным будет пройти лечение в домашних условиях.

По заявлению Алиева в отношении одного из силовиков возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), в связи с чем в адрес него и членов семьи стали поступать угрозы со стороны силовиков, сообщил житель Муцалаула в своем обращении к генпрокурору Юрию Чайке. «Прошу взять под личный и особый контроль возбуждение и расследование уголовного дела в отношении виновных сотрудников... учинивших беспредел в отношении меня», - написал Муса Алиев в обращении, текст которого предоставил "Кавказскому узлу".

Алиев уточнил, что у него двое сыновей, а сам он является владельцем магазина, который расположен рядом с его домом.

Как рассказала «Кавказскому узлу» адвокат Мусы Алиева Патимат Нурадинова, на данный момент на семью Мусы Алиева силовиками оказывается давление с целью вынудить его отказаться от заявления об избиении.

По ее словам, Алиев проживает в одном селе с родителями девушки, признательные показания в изнасиловании которой выбивали у него, тогда как она сама проживала у родственников со стороны матери и училась в медресе в Казбековском районе.

Сообщений относительно заявления Мусы Алиева и информации о возбуждении уголовного дела на сайтах республиканского управления Следственного комитета и прокуратуры Дагестана по данным на 06.25 мск 24 октября не было.

Примечание:

"Матери пропавших дагестанцев потребовали встречи с Васильевым и Бастрыкиным", "Адвокат встретился с похищенным махачкалинцем на допросе в ФСБ", "Братья Курбановы озвучили в суде подробности пыток после задержания".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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