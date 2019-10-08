Краснодарская прокуратура возбудила дело против Юлии Федотовой

08 октября 2019, 03:54

Юристу Юлии Федотовой вменяется репост видео с логотипом "Открытой России"*.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 октября Юлию Федотову вызвали в прокуратуру Западного округа. Прокуратура обратила внимание, что 22 января 2019 года Федотова разместила у себя на странице в социальной сети видео с поэтического вечера, на котором был виден логотип "Открытой России"*.

В опубликованном Минюстом списке "нежелательных организаций" значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия"*) и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*) (с 8 ноября 2018 года – Human Rights Project Management). По состоянию на 23 декабря 2018 года, в России была официально зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая Россия"*, следует из данных сайта Минюста. На конференции "Открытой России"*, которая состоялась в Риге 30-31 марта, было принято решение ликвидировать движение в России.

В отношении Федотовой возбуждено административное производство по статье 20.33 КоАП РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России).

Ее дело будет рассматривать мировой суд, дата первого заседания еще не назначена, сообщает 7 октября "Интерфакс-Юг".

Как ранее заявила сама Федотова, она сделала репост записи с выступлением краснодарского поэта Максима Дроздова, которого она защищала в суде после того, как прокуратура предъявила поэту аналогичное обвинение по статье 20.33 КоАП РФ.

Напомним, что против кубанского поэта Максима Дроздова в ноябре 2018 года было возбуждено административное дело после того, как он принял участие в поэтических чтениях, организованных "Открытой Россией"*. Сам Дроздов рассказал, что участвовал в поэтическом вечере "Открытая капуста", "чтобы почитать свои стихи и послушать чужие". В мае дело было закрыто.

Новости о преследовании участников протестных акций, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой нежелательной на территории России.