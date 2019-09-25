25 сентября 2019, 00:52

Вице-мэр Назрани обвинен в срыве строительства жилья для переселенцев

Дело бывшего первого заместителя мэра Назрани, обвиненного в приемке недостроенного дома для переселенцев из аварийного жилья, направлено в суд.

По версии следствия, в 2014 году между администрацией Назрани и компанией-подрядчиком был заключен контракт на строительство многоквартирного дома для переселения жильцов аварийных домов, работы должны были быть выполнены к 1 декабря 2015 года.

Следствие полагает, что первый заместитель главы администрации Назрани подписал справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке работ несмотря на то, что строительство дома не было завершено, полагает следствие. Он также изготовил и подписал подложное разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома с ложными сведениями о том, что дом построен, считают следователи. При этом мэрия полностью оплатила выполненные работы, сообщила 24 сентября прокуратура Ингушетии на своем сайте. В результате работы по строительству дома подрядной организацией вовремя выполнены не были, переселенцы из аварийных домов не получили полагающиеся им квартиры, отмечает ведомство.

Бывший чиновник мэрии обвинен по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (1 ст. 285 УК РФ), обвинительное заключение направлено в Магасский районный суд, говорится в сообщении прокуратуры. Отметим, санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.

На сайте Магасского районного суда информации о поступлении дела по состоянию на 22.15 мск 24 сентября нет. Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно направления дела в суд не поступало.

"Кавказский узел" также писал. что в марте 2016 года Магасский районный суд Ингушетии приговорил к пяти годам колонии бывшего мэра Назрани Бейэли Оздоева, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями при переселении людей из аварийного жилья. Следствие и суд установили, что Оздоев дал указание своему подчиненному о подписании акта приемки работ по строительству домов, строительство которых не было завершено.

Примечание:

"Прокуратура недосчиталась 16,7 миллиона после стройки больницы в Ингушетии", "Прокуратура заявила о мошенничестве чиновников Минстроя на 14 миллионов", "Жители лагеря временного проживания в Ингушетии получили требование покинуть территорию".

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