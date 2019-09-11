"Азадлыг" осудила полицейских за применение силы к журналисту

11 сентября 2019, 22:53

Силовики повалили журналиста Тезехана Мираламли на землю, когда оттесняли активистов от здания суда во время процесса над оппозиционером Русланом Амирли, заявила редакция газеты "Азадлыг". Воспрепятствование работе журналиста является уголовным преступлением, но таким делам в Азербайджане не дают хода, указал глава Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суд в Баку признал активиста партии Народного фронта Азербайджана Руслана Амирли виновным по делу о мелком хулиганстве и неподчинении полиции, ему назначены 30 суток административного ареста. Амирли настаивает на своей невиновности. Зампред ПНФА Гезяль Байрамлы рассказала, что накануне задержания Амирли получал угрозы "за антигосударственную деятельность".

Когда полиция оттесняла активистов и журналистов от здания Ясамальского районного суда Баку, сотрудник "Азадлыг" Тезехан Мираламли выразил протеста против помех его профессиональной деятельности и ограничения свободы передвижения, в ответ полиция применила силу, говорится в заявлении, опубликованном на странице газеты в соцсети Facebook. "Наш сотрудник от полученного удара упал и получил легкое телесное повреждение", - утверждается в заявлении.

Редакция осудила применение силу и к журналистам, и к активистам, потребовав наказать силовиков. "Это происшествие красноречиво показывает, в каком удручающем состоянии находятся в Азербайджане свободы слова и собраний. Физическое давление полиции на журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности, является грубым нарушением закона и превышением полномочий", - сказано в заявлении. По состоянию на 22.50 мск 11 сентября эта публикация собрала 257 "лайков" и 72 комментария, ее перепостили 38 раз.

Газета "Азадлыг" (Свобода) учреждена в декабре 1989 года и является одним из первых независимых изданий в современном Азербайджане. 6 сентября 2016 года Государственное издательство "Азербайджан" приостановило ее выпуск на неопределенный срок в связи с задолженностью за печать и аренду офиса. Журналисты объясняли наличие задолженности неплатежами со стороны государственного распространителя издания. С тех существует только онлайн-версия газеты. Большинство сотрудников, включая главного редактора Ганимата Захида и его заместителя Рахима Гаджиева, находятся в вынужденной эмиграции.

На видео, опубликованном Meydan.tv в Facebook, видно, как двое полицейских, грубо крича на человека в гражданской одежде, толкают его. Человек упирается, и после очередного толчка падает на землю. На дальнейших кадрах видно, что инцидент происходил близ уличных столиков кафе. По состоянию на 22.50 мск 11 сентября эта публикация собрала 466 "лайка" и 110 комментариев, ее перепостили 134 раза.

Всего у суда сегодня утром собрались около двух десятков активистов ПНФА и несколько журналистов, рассказал Тезехан Мираламли корреспонденту "Кавказского узла". "Прибывшие наряды полиции стали оттеснять нас в направлении расположенного в метрах в ста от здания суда кафе и загонять в его двор. Я стал протестовать против действий полиции, мешающих моей журналистской работе. Они в ответ сказали, что я не журналист, а член ПНФА. Я действительно член партии, но я сотрудник газеты «Азадлыг», и в данном случае по заданию редакции готовил репортаж о судебном процессе над Амирли. Мои протесты разгневали полицейских, и один из них сильно толкнул меня, я упал. Благо, я отделался легким ушибом. Но это полный произвол. С какой стати журналистов и активистов принудительно загоняли в кафе, словно зверей в вольер?" - возмутился Мираламли.

Он отметил, что обращаться к врачам не пришлось. "Обошлось без серьезной травмы. Легкий ушиб, и думаю, что нет нужды обращаться к врачам. Если будут какие-то осложнения, пойду в поликлинику на обследование", - сказал Мираламли. Вопрос о жалобе на действия полиции журналист намерен обсудить с руководством газеты и юристами.

Он также пояснил, что в ПНФА исполняет функции представителя пресс-службы. "У нашей партии нет штаб-квартиры, офиса, поэтому ее структуры не могут работать полноценно. С другой стороны, глава пресс-службы Натиг Адилов находится в политэмиграции. Журналисты часто звонят мне за информацией, к примеру, о судебных процессах над активистами ПНФА, и я делюсь с ними новостями и иногда фото и видеоматериалами, поэтому иногда мне представляют как сотрудника пресс-службы", - отметил Мираламли.

Процессы по административным делам всегда должны быть открытыми, отметил журналист-фрилансер Нурлан Либре. "Но нам сегодня не позволили даже зайти в здание суда. Нас оттеснили от здания суда к кафе", - рассказал Либре корреспонденту "Кавказского узла".

Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов указал, что в Азербайджане не дают хода делам о насилии против журналистов. "В Уголовном кодексе есть отдельная статья 163, предусматривающая наказание за воспрепятствование законной деятельности журналиста. Однако по этой статье практически не начинают уголовных дел. Формально проводится расследование, и потом прокуратура отказывает в возбуждении дела из-за отсутствия признаков действий уголовного характера", - сообщил Гусейнов.

Правозащитник привел ряд примеров. "В 2015 году репортеру азербайджанской службы “Голоса Америки” Тапдыгу Фархадоглу нанесли удар во время освещения акции протеста студентов перед Бакинским государственным университетом. После этого он попал в больницу и перенес тяжелую операцию позвоночника. Тем не менее прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела. Он обжаловал действия прокуратуры, но суд также не удовлетворил его иск. Теперь его жалоба находится в ЕСПЧ и, насколько я знаю, коммуникация по ней завершена. До этого сотрудник полиции ударил кулаком представителя нашего института, ныне покойного Расима Алиева. Несмотря на то, что это заснято на фото и видео, в этом случае также не было начато уголовное дело", - заявил Гусейнов.

В связи с завершением рабочего дня представители пресс-службы МВД оказались недоступны для комментариев относительно инцидента с Тезеханом Мираламли.

Новости о преследовании активистов в регионах Кавказа размещены на "Кавказском узле" на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".