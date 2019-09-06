Таганрогская чиновница осуждена по делу о покровительстве незаконной торговле

06 сентября 2019, 16:14

Суд в Таганроге приговорил к 1 году и 8 месяцам колонии бывшую главу горуправления потребительского рынка Елену Лабуцкую, обвиняемую в разрешении незаконной торговли местному жителю за 250 тысяч рублей.

По версии следствия, Елена Лабуцкая в ноябре 2018 года в своем служебном кабинете получила 250 тысяч рублей от местного жителя за разрешение продолжать торговлю на территории города «в неустановленных для этих целей местах», информировало 27 ноября 2018 года ростовское управление СКР. По данным ведомства, дело расследовалось по статье «получение взятки в крупном размере».

Суд переквалифицировал обвинение Елене Лабуцкой на статью «покушение на мошенничество», по данной статье бывшая чиновница была признана виновной, сообщили сегодня в пресс-службе Таганрогского горсуда.

«(Лабуцкой) назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправлении сроком на 3 года», - рассказали корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе суда, уточнив, что приговор был оглашен 4 сентября.

Дело Лабуцкой рассматривалось единолично судьей Алексеем Васютченко с апреля, следует из карточки дела, размещенной на сайте суда. Всего состоялось девять заседаний, четыре из которых были отложены из-за неявки свидетелей.

С 26 ноября 2018 года чиновница находилась в СИЗО, проинформировало 28 ноября 2018 года издание «1Рнд.ру». По данным издания, таганрожец, передавший деньги Лабуцкой, участвовал в оперативном эксперименте.

Комментариями Елены Лабуцкой и ее адвокатов относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 26 августа суд арестовал на два месяца бывшего главу Красносулинского городского поселения в Ростовской области Юрия Голубова по подозрению в мошенничестве и хищении из бюджета . По этому же делу задержан и отправлен под домашний арест бывший глава управления муниципальным заказом Михаил Жегляков, сообщил источник.