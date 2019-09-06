06 сентября 2019, 14:06

Дороги к сочинским поселкам перекрыты после схода селей

Проезд по автодорогам к сочинским поселкам заблокирован, часть местных жителей осталась без газа после схода селей, сообщили власти и МЧС.

По данным МЧС, масса из грязи и камней сошла на дорогу в районе села Калиновое Озеро в Сочи.

"Дорога ведет к пяти населенным пунктам, имеется альтернативный проезд через село Каштан. Пострадавших нет", - сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте.

В мэрии Сочи уточнили, что после селей перекрыты две дороги. "За прошедшую ночь в Сочи самые сильные осадки выпали в Хостинском районе - 60 мм. Сели перекрыли две автомобильные дороги", - сообщила сегодня пресс-служба администрации города.

Местные жители доезжают на рейсовых автобусах до территории, где сошел оползень, а затем пересаживаются в другие автобусы, чтобы добраться до работы, отвезти детей в школу и детские сады. На личных автомобилях горожане передвигаются по альтернативной грунтовой дороге, пишет со ссылкой на представителя мэрии "Интерфакс".

"В районе села Калиновое Озеро на дорогу сошел сель объемом около 1 тыс. кубометров, он перекрыл дорогу к пяти населенным пунктам: Красная Воля, Хлебороб, Илларионовка, Калиновое Озеро и Воронцовка. Еще один оползень перекрыл автодорогу на Новороссийском шоссе", - проинформировали в администрации.

Жители около 30 частных домов в районе Новороссийского шоссе остались без газа в результате ЧП. "На месте ЧП работает тяжелая техника. Оползни будут расчищены в ближайшее время", - отметили в мэрии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне сель в Сочи затопил канализационную станцию и дорогу. Очевидцы рассказали, что сель был очень мощным и нанес ущерб местным жителям.

Примечание:

"Пострадавшие от наводнения в Туапсе рассказали о росте цен на жилье", "Сочинцы заявили о критической ситуации с оползнями", "Чрезвычайный режим введен в Сочи после паводка".

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