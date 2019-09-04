Российский политзаключенный получил убежище в Армении

04 сентября 2019, 06:39

Российскому активисту Виталию Шишкину, которого Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным, предоставлено убежище и статус беженца в Армении. Статус беженца гражданину России выдается впервые, пояснили 3 сентября в миграционной службе страны.

Российский активист Виталий Шишкин, организатор "русских маршей" в Калуге и бывший руководитель калужского отделения запрещенного в России "Этнополитического объединения" "Русские" получил статус беженца в Армении, сообщил 3 сентября "Интерфакс".

Виталий Шишкин освободился из мест заключения 10 января 2019 года и уехал в Армению, где в феврале обратился в органы власти для получения статуса беженца. ПЗ “Мемориал” в феврале 2019 года направил в миграционную службу Армении ходатайство о предоставлении политику статуса беженца, уточнило Verelq.am.

Виталий Шишкин признан беженцем и ему предоставлено убежище. Статус беженца гражданину России выдается впервые, заявили в Миграционной службе, но отказались сообщить подробности о предоставленном Шишкину документе, сославшись на тайну личной информации, сообщило 3 сентября Armenia.im.

Армения до сих пор не выдавала кому-либо политического убежища, информировало ведомство. "У нас есть закон о предоставлении политического убежища, но он никогда не применялся, не было повода", - цитирует пресс-секретаря миграционной службы Нелли Давтян издание.

При этом Давтян отметила, что предоставление убежища в соответствии с законом "О беженцах и убежище" находится в рамках международных обязательств Армении.

В 2012 году Шишкин участвовал в акциях оппозиции на Болотной площади, а также в нескольких народных сходах в городах России, которые проходили после межэтнических столкновений, сообщила 3 сентября "Лента.ру".

В 2015 году Виталий Шишкин был задержан силовиками. Правоохранители заявили, что под впечатлением от событий на Украине Шишкин начал призывать к организации массового митинга 18 мая 2014 года на Манежной площади Москвы.

30 октября 2015 года правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным, так как счел, что уголовное преследование Шишкина осуществляется исключительно в связи с ненасильственным осуществлением права на свободу выражения мнения, по обвинению в правонарушении, состав которого отсутствовал, с нарушением права на справедливое судебное разбирательство. Виталия Шишкина приговорили к 3 годам 11 месяцам колонии общего режима по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 212 ("Призывы к массовым беспорядкам") и частью 1 статьи 282 ("Действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды") УК РФ.

"Я благодарен Армении за предоставление статуса беженца как политику, который преследуется в России по политическим мотивам", - написал Виталий Шишкин на своей странице в Facebook.

"Я получил статус беженца в Армении на основании того, что я преследуюсь в России по политическим мотивам. Есть много разных видов, как беженец, в военных ситуациях, но именно я хотел изначально добиваться документа на получение как политический, бывший политзаключенный", - цитирует Шишкина "Радио Азатутюн".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".