Обвал грунта при проведении земляных работ в г. Нальчик/ Фото: пресс-служба МЧС

03 сентября 2019, 19:15

Рабочий погиб при обвале грунта в Нальчике

Обвал грунта произошел при проведении земляных работ в столице Кабардино-Балкарии. Рабочего засыпало землей, спасатели извлекли его из-под завалов без признаков жизни, сообщило МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня на улице Лермонтова в Нальчике.

"Произошел обвал грунта, в результате чего засыпало одного человека... Спасатели достали пострадавшего из-под завалов без признаков жизни и передали следственно-оперативной группе", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Следователи начали проверку обстоятельств инцидента. По их данным, на мужчину 1981 года рождения осыпался ранее извлеченный грунт, который не был зафиксирован или удален на надлежащее расстояние от места производства работ, говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале рабочий пострадал в цеху в Чегеме. Он был доставлен в больницу после производственной травмы на предприятии.

Примечание:

"Трое рабочих пострадали при пожаре на Ставрополье", "Рабочий погиб при строительстве теплицы на Ставрополье", "Рабочий погиб при взрыве на заводе в Баку".

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