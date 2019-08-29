Сунженская центральная районная больница. Фото: Muhammad Abadiev https://www.google.ru/

29 августа 2019, 18:26

Источники сообщили об обысках у главврача в Ингушетии

Силовики провели сегодня обыск в доме главврача Сунженской центральной районной больницы, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля Генпрокуратура назвала главврача Сунженской райбольницы среди работником Минздрава Ингушетии, не подавших сведения о доходах и имуществе за 2018 год. По данным ведомства, главврач подвергся дисциплинарному взысканию.

Скриншот публикации об обысках в доме главврача Сунженской райбольницы 29 августа 2019 года, https://www.instagram.com/p/B1v2ZUSnN8D/?utm_source=ig_embedНа время обысков силовики ограничили движение по близлежащей улице и перекрыли доступ к одноэтажному дому главного врача, сообщил источник 

Он не уточнил, по какому делу проводятся мероприятия, информировал "Интерфакс".

Обыск проводился сегодня с шести часов утра, сообщил Telegram-канал novosti__ing. На фото, которым сопровождается публикация, два человека осматривают содержимое шкафа в комнате. На столе за ними выложены стопки книг и бумаг.

"Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением информации об обыске. На сайтах республиканского главка МВД и управления Следкома по Ингушетии к 18.25 мск 29 августа не появилось информации об обысках, а на сайтах Минздрава Ингушетии и Сунженской центральной районной больницы не появилось комментариев относительно действий силовиков.

Примечание:

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