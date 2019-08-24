Мусор от сноса аварийных домов в Калаче-на-Дону. Фото Игоря Нагавкина для "Кавказского узла"

24 августа 2019, 13:41

Компания в Калаче-на-Дону оштрафована за загрязнение водоема

Подрядчик администрации Калача-на-Дону, выгружавший строительный мусор у реки Гусихи, после жалобы местных жителей оштрафован на 240 тысяч рублей и должен будет возместить экологический ущерб на 420 тысяч, сообщили в природоохранной прокуратуре.

"Кавказский узел" писал, что жители Калача-на-Дону в конце мая потребовали остановить сброс мусора от сноса аварийных домов в водоем Гусиха. Водоем засыпается инертными отходами для создания там зоны отдыха, заявил подрядчик городской администрации. Однако проверка выявила загрязнение почвы химическими соединениями, и компания была привлечена к ответственности за нарушения экологических требований и работу без лицензии.

По результатам проверки, проведенной Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области оштрафовал компанию "Промышленное озеленение" на 200 тысяч рублей, а арбитражный суд Волгоградской области - еще на 40 тысяч рублей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская.

"Общая сумма наложенных на юридическое лицо штрафов составила 240 тысяч рублей. Кроме того, комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области ООО «Промышленное озеленение» предъявлен расчет исчисления размера вреда, причиненного почве на сумму 421,2 тысячи рублей", - отметила Чайковская.

Комментариями компании "Промышленное озеленение" относительно наложенных на нее штрафов "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Специалисты занялись поиском источника загрязнения воздуха в Волгограде", "Участники пикета в Волгограде собирали подписи под жалобой на загрязнение воздуха", "Экологи зафиксировали двукратное ухудшение качества воздуха в Волгограде".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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