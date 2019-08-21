Дагестанский историк иронично ответил Кадырову на вопросы о Шамиле

21 августа 2019, 13:40

Председатель "Дагестанского историко-географического общества" Зураб Гаджиев вступил сегодня в заочную дискуссию с Рамзаном Кадыровым, аргументировав фактами ответы на его вопросы о деятельности имама Шамиля.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа, в 20-ю годовщину вторжения боевиков в Дагестан, Рамзан Кадыров провел параллель между этими событиями и Кавказской войной, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. Его оценка роли Шамиля вызвала протесты у жителей и духовенства Дагестана. Впоследствии Кадыров неоднократно заверил, что относится с большим уважением и к имаму, и к дагестанцам, которые поспорили с его оценкой личности Шамиля.

Чеченское общество переосмысливает свою историю, и начатый Кадыровым спор о Шамиле стал выражением этого процесса, рассказал ранее "Кавказскому узлу" востоковед Ахмет Ярлыкапов. В советское время оценки личности Шамиля несколько раз менялись под влиянием пропаганды, и даже сами современники имама не всегда однозначно оценивали его действия, пояснили чеченские историки Хасан Бакаев и Зелимхан Мусаев.

Видеозапись "Параграф 0.5 (Выпуск-1): 7 ответов на 7 вопросов Рамзана Кадырова по истории Дагестана" опубликовано на созданном сегодня YouTube-канале "Дагестанское историко-географическое общество". В аннотации видео охарактеризовано как "первый выпуск регулярной научно-популярной исторической передачи, в которой в форме "вопрос-ответ" будут раскрываться вопросы истории Дагестан, Кавказа, России и мира".

На видео дагестанский историк Зураб Гаджиев объяснил свое решение ответить на "ряд своеобразных заявлений" Рамзана Кадырова о роли Шамиля и "несколько столь же самобытных" обращений главы Чечни к дагестанцам. "Я ждал, пока кто-то из более старших и маститых моих коллег утолит познавательные потребности политика, требующего знаний. Но одни сохранили молчание, а иные уклончиво ответили, что за имама Шамиля ответит имам Шамиль. По этой причине я как председатель "Дагестанского историко-географического общества" принимаю на себя ответственность впредь отвечать по всем вопросам и нападкам касаемо нашей общей истории", – заявил Зураб Гаджиев.

Видео продолжительностью около получаса состоит из фрагментов видеотрансляций, на которых Рамзан Кадыров задает вопросы, и ответов Зураба Гаджиева. При этом, отвечая на эти вопросы перед камерой, дагестанский историк обращается лично к главе соседней республики.

"Если бы имам Шамиль был жив, я бы ему задал вопрос: почему ты не остался в Дагестане или в Чеченской Республике? Почему ты уехал и жил в Калуге?" – приводятся на видеозаписи слова Рамзана Кадырова.

"Он не в свое удовольствие собрался и уехал на проживание в Калугу. Его как главу государства направили [...] в Питер, где император, обещавший отпустить его с семьей в Мекку, определил ему местом проживания Калугу. [...] Такова была государственная традиция российской державы, дабы избежать восстаний сторонников прежних династий", – ответил Кадырову Гаджиев.

Поясняя, почему имам Шамиль не остался в Чеченской Республике, Гаджиев сообщил Рамзану Кадырову, что Чеченская автономная область впервые была образована 30 ноября 1922 года, а статус республики обрела лишь в декабре 1936 года с появлением Чечено-Ингушской АССР. "По очевидным причинам имам Шамиль не мог там находиться. Надеюсь, я сумел ответить за имама на тревожившие вас вопросы", – сказал Кадырову историк.

Отвечая на вопрос Рамзана Кадырова, почему дагестанцы воевали против Шамиля, предлагали за его голову "большие деньги" и "выгнали" имама, после чего он вынужден был 19 лет жить на территории Чечни, Гаджиев ответил, что никто за голову Шамиля денег не давал. "Его не выгоняли. Его вытеснил из Дагестана генерал Граббе с двумя армиями. [...] Он просто совершил маневр, отступив на территорию своих последователей и союзников, и уже в следующем году возобновил действия в Дагестане. [...] Так что проблемы здесь никакой нет: он как глава государства совершает маневры по доверяющим ему территориям", – сказал Зураб Гаджиев.

Историк подчеркнул, что Шамиль "вовсе не безвылазно сидел в своих резиденциях" на территории современной Чечни. "А на протяжении всех этих 19 лет активно совершал походы и находился от Нальчика в Кабарде до Ахтов в Южном Дагестане, и от Кумыкской плоскости до Телави в Грузии. Просто характер расположения российских укрепленных линий требовал от него присутствия и оперативной реакции именно в Чечне, поскольку там боевые действия происходили более динамично", – рассказал Гаджиев.

На "Кавказском узле" размещены справка о Кавказской войне и биография имама Шамиля.

Зураб Гаджиев прокомментировал также видео Кадырова, на котором тот утверждает, что Чечне от Шамиля "пользы не было". "За 19 лет он ничего хорошего для нашего народа не принес", – эмоционально заявил Рамзан Кадыров.

"Рамзан Ахматович, ну как же "ничего не принес"? – продемонстрировал удивление Зураб Гаджиев. – Во-первых, он принес ислам и довершил исламизацию самых высокогорных обществ. [...] К тому же, не став мусульманами, они могли вовсе оказаться за пределами чеченской нации, как та часть вайнахов, которая, проживая в Грузии и не став мусульманами, сегодня, по сути, стала частью грузин".

Гаджиев также озвучил призыв "Дагестанского историко-географического общества" провести конференцию, посвященную тематике Кавказской войны. "Проблемы с управлением Кавказом уходят корнями в XIX век", – пояснил историк, перечислив в качестве адресатов призыва дагестанских депутатов, главу Чечни, врио главы Ингушетии и ингушских депутатов. "На вас всех ответственность за наши народы, за наши республики", – сказал Зураб Гаджиев.