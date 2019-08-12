12 августа 2019, 05:49
Рыболовецкое судно затонуло в Черном море
Шесть членов экипажа спасены с загоревшегося и затонувшего вечером 11 августа в Черном море в бухте Инал рыболовецкого судна.
По предварительным данным спасателей, пожар возник в двигателе.
Пожар произошел на рыболовецком судне, когда оно находилось в полутора километрах от поселка Джубга, сообщило с ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Краснодарскому краю РИА "Новости".
"От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 километра от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло возгорание двигателя рыболовецкого судна. К месту направлены пожарно-спасательные подразделения", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
На борту рыболовецкого судна находились шесть человек, они были доставлены на берег попутными судами, погибших и пострадавших нет, уточнило агентство.
"Власти Кубани готовы принять пострадавших при пожаре судов в Черном море", "Рыбаки пожаловались на новые ограничения в порту Сочи", "Поиски тел на затонувшем в Черном море судне не принесли результата".
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