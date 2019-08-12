Пожар на судне в бухте Инал в Черном море. Фото: кадр видео ЧП Краснодар

12 августа 2019, 05:49

Рыболовецкое судно затонуло в Черном море

Шесть членов экипажа спасены с загоревшегося и затонувшего вечером 11 августа в Черном море в бухте Инал рыболовецкого судна.

По предварительным данным спасателей, пожар возник в двигателе.

Пожар произошел на рыболовецком судне, когда оно находилось в полутора километрах от поселка Джубга, сообщило с ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Краснодарскому краю  РИА "Новости".

"От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 километра от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло возгорание двигателя рыболовецкого судна. К месту направлены пожарно-спасательные подразделения", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

На борту рыболовецкого судна находились шесть человек, они  были доставлены на берег попутными судами, погибших и пострадавших нет, уточнило агентство.

Примечание:

"Власти Кубани готовы принять пострадавших при пожаре судов в Черном море", "Рыбаки пожаловались на новые ограничения в порту Сочи", "Поиски тел на затонувшем в Черном море судне не принесли результата".

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