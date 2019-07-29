29 июля 2019, 05:20
Открыто прямое авиасообщение между Краснодаром и Бейрутом
Авиакомпания "РусЛайн" выполнила 28 июля первый рейс из аэропорта Краснодара в столицу Ливана.
Перелеты из международного аэропорта Краснодара в аэропорт Бейрута имени Рафика Харири осуществляются на самолетах Bombardier CRJ200.
Рейсы между Ливаном и Краснодарским краем, организованные авиакомпанией "РусЛайн", будут осуществляться дважды в месяц по воскресеньям. Ближайшие рейсы запланированы на 11 и 25 августа, а также 8 сентября, говорится в сообщении на сайте аэропорта Краснодара.
Вылет лайнера из Краснодара - в 07.30 мск, прибытие в Бейрут - в 09.40 мск. В обратном направлении лайнер отправляется в 10.35 мск, прибывает на Кубань в 12.55 мск. Время в полете - два часа десять минут, пишут "Кубанские новости".
Стоимость перелета на сайте авиакомпании по данным на 05.20 мск сегодня, 29 июля не указана.
"Открыта продажа билетов на рейсы между Сочи и Ижевском", "Победа" открыла авиарейс между Краснодаром и Махачкалой", "Открыта продажа авиабилетов в Ереван из Ростова-на-Дону".
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