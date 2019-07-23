Жительница Дагестана арестована по делу о гибели ребенка после побоев

23 июля 2019, 21:53

Суд заключил под стражу жительницу Махачкалы, обвиняемую в гибели падчерицы после побоев, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля МВД сообщило о задержании мачехи умершей после побоев девочки. По данным ведомства, 27 января жительница поселка в столице Дагестана избила свою четырехлетнюю падчерицу, после чего девочка умерла.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, в январе женщина умышленно нанесла несколько ударов тупым твердым предметом четырехлетней падчерице. "От причиненных телесных повреждений спустя несколько дней ребенок скончался в больнице. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета России по Дагестану на своем сайте.

Максимальное наказание по ч. 4 ст. 111 УК России составляет 15 лет лишения свободы.