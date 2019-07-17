Глава управляющей компании в Геленджике заподозрен в хищении 21 миллиона

17 июля 2019, 10:59

Директор управляющей компании "Вместе" в Геленджике подозревается в том, что заключил фиктивные многомиллионные договоры на ремонт и обслуживание домов, сообщила сегодня прокуратура.

По версии следствия, глава геленджикской управляющей компании "Вместе" не проводил техническое обслуживание и текущий ремонт имущества многоквартирных домов, хотя собирал на это 21 миллион рублей с жителей и юридических лиц. Для управления домами компания не имела в своем штате достаточного количества персонала и технических средств, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Дело расследуется по статье "Мошенничество", отмечается в сообщении. Максимальная санкция по данной статье – пять лет заключения.

Управляющая компания "Вместе" была зарегистрирована в Новороссийске в 2017 году для управления жилым фондом за вознаграждение или на договорной основе, сообщает сегодня РБК. По данным издания, в 2017 году выручка компании составила 17,2 миллиона рублей, чистая прибыль – 4,6 миллиона рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте стало известно, что управляющая компания в Новороссийске собрала более 780 миллионов рублей с жителей многоквартирных домов за отопление, но деньги так и не были перечислены на счет теплоснабжающей организации.