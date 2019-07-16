Падение легкомоторного самолета на частный дом в Чечне. Фото: Пресс-служба Следственного комитета России sledcom.ru

16 июля 2019, 12:42

Жители чеченской станицы размещены у родственников после крушения Ан-2

После падения легкомоторного самолета на частный дом в Чечне госпитализированы два человека, три жильца размещены у родственников, уточнили в МЧС. Самолет был арендован в соседнем регионе для сельхозработ, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", сегодня легкомоторный самолет, выполнявший сельхозработы, упал на частный дом в станице Новощедринской Шелковского района. Пилот и три жильца дома были доставлены в больницу. При падении самолет задел линии электропередачи, без света остались четыре населенных пункта.

Самолет Ан-2 упал "практически сразу после взлета", зацепившись за линии электропередачи, уточнил представитель ГУ МЧС по Чечне. "Самолет протаранил саманный (возведенный из стройматериалов на основе глины. - Прим. "Кавказского узла") дом носовой частью и правым крылом, разрушив половину помещений", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Самолет был арендован в соседнем регионе и использовался для опрыскивания посевов химикатами, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель районной администрации. "Это одноместный «кукурузник», который был задействован для опрыскивания сельхозземель. Машина не местная, а нанятая из соседнего региона вместе с летчиком", - сказал он, добавив, что сотрудники энергокомпании восстанавливают поврежденные линии электропередачи.

Ан-2 был арендован в соседнем регионе для опрыскивания сельхозугодий, подтвердил сегодня помощник главы Чечни, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев. "В равнинной части Чечни, в том числе в Шелковском районе, традиционно занимаются сельским хозяйством, регулярно нанимаются и привлекаются самолеты Ан-2", - цитирует Дудаева ЧГТРК "Грозный" на своем сайте.

По уточненным данным спасателей, в доме в момент аварии самолета находились четыре человека, одна женщина госпитализирована, остальные размещены у родственников. "Трое жильцов размещены у родственников, они не пострадали", - приводит слова сотрудника МЧС РИА "Новости".

Женщина получила ушибы и ссадины, а пилот – сотрясение мозга и перелом лопатки, уточняет агентство со ссылкой на сотрудника Шелковской районной больницы.

Следственный комитет начал проверку инцидента. По предварительной версии, пилот "при выполнении сельскохозяйственных работ" зацепил линию электросети и не справился с управлением, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте Южного следственного управления на транспорте СКР.

Примечание:

"Пилот погиб при посадке вертолета на Кубани", "Защита инициировала новое расследование крушения Ту-154 близ Сочи", "Следком начал проверку причин жесткой посадки самолета в Краснодаре".

Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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