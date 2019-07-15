Экстрадиция задержанного в Грузии российского хакера приостановлена

15 июля 2019, 23:58

Верховный суд Грузии приостановил экстрадицию российского хакера Ярослава Сумбаева, задержанного в Тбилиси за незаконное ношение оружия, фальсификацию документов, а также разыскиваемого в России по делу об убийстве в 2018 году следователя Евгении Шишкиной.

Процесс выдачи Сумбаева России приостановлен в связи с рассмотрением вопроса о предоставлении ему убежища, сообщила сегодня представитель пресс-службы Генпрокуратуры Грузии.

"Верховный суд оставил без изменений часть экстрадиции, однако временно приостановил процесс, так как параллельно в Апелляционном суде рассматривается вопрос предоставления ему убежища", - цитирует ее слова ТАСС.

Информации о сроках рассмотрения дела о предоставлении россиянину убежища в Грузии она не предоставила.

Сумбаев был задержан в Тбилиси в ноябре 2018 года по подозрению в изготовлении, приобретении, хранении фальшивых документов и их использовании, а также в незаконном ношении оружия. В Грузии он проживал по подложным документам. Сумбаев разыскивался по красному циркуляру Интерпола, который предполагает арест при обнаружении, сообщил 13 ноября 2018 года "Коммерсант". Власти Грузии отложили экстрадицию хакера после того, как грузинские журналисты увидели в деле Сумбаева политическую подоплеку, будто бы "он знает о кибервмешательстве России во внутренние дела других стран", сообщила газета сегодня на своем сайте.

Следователь по особо важным делам Управления на транспорте МВД по Центрального федерального округа Евгения Шишкина была застрелена утром 10 октября 2018 года возле своего дома в поселке Архангельское Красногорского района Московской области. По данным следствия она неоднократно получала угрозы. Шишкина, в частности, расследовала уголовное дело о мошенничестве с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда и авиарейсы на сумму около 17 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс".

Бандой кибермошенников руководил 28-летний уроженец Астрахани Ярослав Сумбаев, полагает следствие. "Именно Сумбаев и стал инициатором убийства следователя Шишкиной. Через интернет он нашел посредника и перевел ему деньги", - рассказал источник в правоохранительных органах, на которого в своей статье от 17 апреля сослалась "Ленте.ру". По данным издания, в марте в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении убийства Шишкиной были задержаны Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения и 17-летний житель Северной столицы. Следствие считает, что исполнителем преступления является Абдулазизов, а посредником - 17-летний молодой человек.

Сумбаев признает свою вину в части киберпреступления в России, однако отрицает обвинения в убийстве следователя Евгении Шишкиной, заявил ранее адвокат российского хакера Зураб Тодуа, проинформировал "Sputnik-Грузия".

В начале февраля Генеральная прокуратура России направила официальный запрос об экстрадиции задержанного в Тбилиси Ярослава Сумбаева. В мае Тбилисский городской суд счел допустимой экстрадицию Сумбаева на родину, однако его адвокаты обжаловали данное решение, сообщила 7 февраля Русская служба BBC.

По состоянию на 21.15 мск на сайтах Генеральной прокуратуры и МВД России нет комментариев относительно решения Верховного суда Грузии приостановить экстрадицию Ярослава Сумбаева.