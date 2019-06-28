28 июня 2019, 06:26

Полицейский осужден по делу о незаконном задержании жителей Ставрополья

Бывший начальник отдела полиции по Предгорному району Олимпий Даначев, обвиненный в превышении должностных полномочий и незаконном лишении свободы, приговорен к трем годам и трем месяцам колонии.

Как писал "Кавказский узел",  в августе 2018 года начальник отдела уголовного розыска и оперуполномоченный в Предгорном районе были заподозрены в том, что незаконно удерживали в здании полиции двух местных жителей

Суд признал Даначева виновным в превышении должностных полномочий и незаконном лишении свободы двух человек, и назначил ему три года и три месяца исправительной колонии общего режима, а также штраф в 50 тысяч рублей, сообщается 27 июня на сайте Предгорного районного суда Ставрополья.

Даначев был "взят под стражу в зале суда", - цитирует сообщение пресс-службы суда ТАСС. Приговор еще не вступил в силу, отмечается в сообщении.

Полицейский имел гражданство иностранного государства, однако скрыл этот факт, приводит сообщение пресс-службы суда "Инерфакс-Юг". Помимо российского, у Даначева было также гражданство Греции, передает со ссылкой на свой информированный источник издание.

Комментариев от Данааева или его представителей относительно решения суда не поступало.

Примечание:

"Сотрудники полиции в Ессентуках осуждены за мошенничество", "Сотрудница пятигорского МВД уволена после регистрации 30 мигрантов", "Замглавы угрозыска Ставрополья задержан по делу о проституции".

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