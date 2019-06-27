Дома жителей двух сел в Дагестане подтоплены после ливня

27 июня 2019, 09:19

После сильного дождя в селах Анди и Гоготль Ботлихского района подтоплены 23 частных дома, а также размыты дороги, сообщило 26 июня МЧС.

По данным ведомства, на территории Ботлихского района в населенном пункте Гоготль подтоплены пять домов и размыты 2,5 километра дорог. В селении Анди подтоплены 18 домов и размыты 3,5 километра дорог. Комиссия от администрации Ботлихского района оценит ущерб, проинформировало ГУ МЧС по Дагестану.

"Среди населения жертв и пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено, отключенных от электроснабжения потребителей нет", - говорится в сообщении, опубликованном 26 июня на сайте ведомства.

В сети появилось видео потопа. В ролике с названием "Село Анди Ботлихский район после дождя по главным улицам", опубликованном на Facebook 26 июня, показано, как вода течет стремительным потоком по улице между частными домами. При этом дороги не видно - она полностью затоплена, а дома находятся в воде почти по линию окон. Дома расположены среди возвышенностей, откуда продолжает прибывать вода. "И никак не остановить это все, неужели нельзя им помочь направить все это (потоки воды) в другую сторону. Это же не первый раз такое", - прокомментировала видео пользователь Патимат Баталиева.

"Жалко людей! Их труд. Дай Аллах им силы, чтобы восстановить имущество", - выразила сочувствие жителям подтопленного села пользователь Патимат Мухумаева.

Согласно информации погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Ботлихе ожидается дождь, температура воздуха +22 градуса, скорость ветра - 3 метра в секунду. Вечером осадков не ожидается, температура понизится до +17. 28 июня вновь ожидается дождь, температура повысится до +25, скорость ветра останется прежней. Сервис "Погода в 600 точках Кавказа" - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. С помощью погодного сервиса, который также доступен в легкой версии, жители и гости Кавказа имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.