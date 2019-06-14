14 июня 2019, 14:24

Махачкалинский застройщик заподозрен в обмане дольщиков

Предприниматель получил от дольщиков 16,9 миллиона рублей, не имея разрешения на строительство многоквартирного дома, заявила прокуратура Дагестана.

По данным прокурорской проверки, индивидуальный предприниматель заключал предварительные договоры на продажу квартир в доме, который обещал построить в Махачкале.

Дело возбуждено по статье "привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов", сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Дагестана. Подозреваемому грозит до пяти лет заключения.

На сайте Следственного управления Следкома по Дагестана по состоянию на 14:24 мск 14 июня нет информации о возбуждении этого дела.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 21 апреля застройщик в дагестанском Каспийске был заподозрен в обмане дольщиков на 22 миллиона рублей.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Прокуратура потребовала закрыть 13 автозаправок в Дагестане", "Суд отказался выселить жителей Махачкалы из аварийного жилья", "Баня Абдулатипова снесена после жалоб активистов".

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