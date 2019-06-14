Махачкалинский застройщик заподозрен в обмане дольщиков

14 июня 2019, 14:24

Предприниматель получил от дольщиков 16,9 миллиона рублей, не имея разрешения на строительство многоквартирного дома, заявила прокуратура Дагестана.

По данным прокурорской проверки, индивидуальный предприниматель заключал предварительные договоры на продажу квартир в доме, который обещал построить в Махачкале.

Дело возбуждено по статье "привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов", сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Дагестана. Подозреваемому грозит до пяти лет заключения.

На сайте Следственного управления Следкома по Дагестана по состоянию на 14:24 мск 14 июня нет информации о возбуждении этого дела.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 21 апреля застройщик в дагестанском Каспийске был заподозрен в обмане дольщиков на 22 миллиона рублей.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.