Более ста боеприпасов найдены около поселка в Ростовской области

14 июня 2019, 07:44

Территория, где обнаружены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, взята под охрану, сообщили 13 июня власти Ростовской области.

Боеприпасы были найдены 13 июня в Матвеево-Курганском районе, в лесополосе недалеко от поселка Матвеев Курган, сообщил директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

Место обнаружения было взято под охрану и подана заявка на проведение пиротехнических работ. Угрозы жизни и здоровья окружающим нет, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Ростовской области.

Поселок Матвеев Курган - административный центр района - расположен на расстоянии 90 км от Ростова на-Дону, 45 км отделяет Матвеев Курган от Таганрога, говорится в сообщении на сайте районной администрации. По данным Росстата, в 2010 году в поселке насчитывалось 15 590 жителей. Из паспорта муниципального образования следует, что на начало 2014 года в поселке проживало 15 489 человек.

С начала года на территории Ростовской области обнаружено более 250 взрывоопасных предметов. Большая часть боеприпасов найдены на территории Куйбышевского, Морозовского, Матвеево-Курганского, Константиновского и Шолоховского районов, пишет "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в мае житель Ростовской области пострадал при взрыве боеприпасов. Он нашел в лесу в одном из сел Песчанокопского района два снаряда времен Великой Отечественной войны. После детонации боеприпасов мужчину госпитализировали с травмами рук.