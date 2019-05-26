Участники карнавала в Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".

26 мая 2019, 03:06

2,5 тысячи человек прошли карнавальным шествием в Сочи

В честь открытия курортного сезона в Сочи прошло карнавальное шествие, участие в котором, по данным властей, приняли 2,5 тысячи артистов. Еще 15 тысяч человек стали зрителями карнавала.

25 мая в Сочи состоялось открытие курортного сезона

«2,5 тысячи артистов открыли в Сочи официальный курортный сезон. Они с 19.00 (мск) прошли шествием по Курортном проспекту от цирка до Зимнего театра. Еще 15 тысяч человек стали зрителями карнавальных мероприятий в Сочи курортного сезона 2019 года. Театральная площадь Зимнего театра вместила десять тысяч, а пять тысяч стояли по маршруту карнавала и смотрели театрализованное представление», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы мэрии Ирина Садчикова-Попко.

Карнавальное шествие по случаю открытия курортного сезона проводится в Сочи пятый год.

В 2015 году открытие курортного сезона в Сочи прошло в конце мая - оно было перенесено с начала месяца из-за плохой погоды. По подсчетам мэрии, в параде в честь открытия сезона приняли участие 24 тысячи человек.

Зрители на карнавале в Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".«Первый карнавал в Сочи прошел в 2015 году. После этого официальное открытие летнего сезона в Сочи стало традицией. Каждый год это разнообразные театральные шоу с участием профессиональных и самодеятельных артистов. В этом году новинкой сезона стало шоу двойников. В праздничной колонне прошли «клоны» Майкла Джексона, Чарли Чаплина, Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри, Элвиса Пресли и других известных артистов. По Курортном проспекту шествовали огромные куклы-марионетки, одетые в красивые костюмы персонажи из различных известных произведений. На ступенях Зимнего театра прошел праздничный концерт», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления культуры Сочи Лилия Кузьмина.

Жительница Сочи Вероника Елшина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что из-за карнавала застряла в пробке по дороге с работы домой.

«Шествие объявили в 19 часов, а остановили нас в 18 часов. Люди были вынуждены выйти из маршрутки и пешком добираться домой после трудового дня», - рассказала она.

Сотрудник управления транспорта администрации Сочи подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что ограничения движения по дорогам города были введены в 18.00 мск.

Артисты на карнавале в Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"."Ограничения были введены с 18 часов до полуночи по проспекту Пушкина на участке от улицы Черноморской до Курортного проспекта. В качестве альтернативы было организовано односторонние движения на других улицах города", - сказал он.

Один из водителей маршрутки, который не пожелал назвать своей имя, пожаловался корреспонденту "Кавказского узла", что никто должным образом не проинформировал их об изменениях.

«Я запутался в этих изменениях. Пассажиры, с которыми мы не могли проехать, так как нас остановили в 18 часов, ругались, кричали и требовали вернуть деньги. Такие изменения должны делаться заранее. Фактически никто не был проинформирован должным образом», - сказал он.

«Несмотря на регулировку улиц сотрудниками ГАИ, ничего не было понятно. Никто из них толком не мог пояснить, куда вообще надо ехать», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель маршрута № 1 который представился Алексеем.

Жители Сочи высказали корреспонденту "Кавказского узла" различные мнения о карнавале. Некоторые местные жителя высказали мнение, что Сочи, как курорт, больше не существует.

«Я не пропускаю не одного шоу с 2015 года. Ходим вместе с детьми. Очень весело и здорово», - сказала мать троих детей Ирина Соловьева.

Зинаида Сидельникова раскритиковала Сочи за плотную застройку.

«Какой это курорт? Скоро к морю и по городу нельзя будет протиснуться из-за плотной застройки высотками... Море грязное. Мусора полные завалы, если сойти с центральных улиц. Город заполнен машинами... Поэтому говорить об открытии сезона смешно», - считает она.

«Чему радоваться и что открывать? Это горе, что сделали с Сочи чиновники и застройщики. Город, где негде купаться, загорать и везде одни заборы, стройки и недострои, назвать курортом нельзя», - считает жительница Сочи Ольга Волгина.

Праздничные мероприятия завершились салютом в честь открытия курортного сезона.

Примечание:

"Власти отложили сроки начала курортного сбора на Кубани", "Власти Ставрополья предложили новые сроки регистрации для туристов", "Курортный сбор на Кубани составит 10 рублей в сутки".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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