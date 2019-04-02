Задержанный за взятку армянский судья арестован

02 апреля 2019, 07:29

Суд арестовал судью Котайкского областного суда Гагика Гебояна, обвиняемого во взяточничестве в особо крупном размере.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта стало известно, что Гагик Гебоян задержан при получении взятки от адвоката, который проходит по делу как соучастник преступления.

В рамках возбужденного уголовного дела судье Котайкского суда общей юрисдикции предъявлено обвинение по статье 311 ч.4, п. 2 и 3 УК РА (Получение взятки судьей в особо крупном размере), сообщили 1 апреля корреспонденту "Кавказского узла" в Специальной следственной службе Армении.

Согласно обвинению, Гагик Гебоян посредством члена Палаты адвокатов получил взятку в особо крупном размере. По данным следствия, судья Гебоян в рамках расследуемого под его юрисдикцией гражданского дела потребовал взятку от истца в размере 1 млн 715 тысяч драмов (3500 долларов США) для того, чтобы освободить последнего от выплаты госпошлины в размере 3 млн 400 тысяч драмов.

В результате торга с истцом, по словам сотрудника ССС, была достигнута договоренность выплатить судье Гебояну 1 млн 225 тысяч драмов (2500 долларов США). "Однако, избегая прямого контакта, судья обратился к своему знакомому адвокату, чтобы тот сам получил взятку и передал ему. 27 марта истец в рамках оперативных мероприятий СНБ передал 2500 долларов адвокату. В тот же день он передал деньги судье", - отметил представитель ведомства.

30 марта следователь ССС представил ходатайство в Ереванский суд общей юрисдикции об избрании в отношении Гебояна меры пресечения в качестве ареста.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, арестовав Гагика Гебояна.