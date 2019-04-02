Руководство клиники на Кубани попало под следствие после осложнений у пациентки

02 апреля 2019, 08:31

Пластический хирург и директор частной клиники в Краснодаре подозреваются в оказании опасных для жизни услуг после того, как у пациентки возникли проблемы со здоровьем в результате операции, сообщило следствие. От действий врача пострадали более 10 человек, предположил источник.

По версии следствия, в октябре 2017 года местной жительнице хирург клиники сделал платную операцию по восстановлению эстетических пропорций живота.

После операции у пациентки возникли осложнения - появилась доброкачественная опухоль с повреждениями тканей, сообщило 1 апреля Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю на своем сайте.

Дело в отношении пластического хирурга и директора частной клиники возбуждено по статье об оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителю (ч.1 ст.238 УК РФ), назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить, насколько серьезный вред был нанесен здоровью пациентки, говорится в сообщении ведомства. Отметим, что санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы. Следователи также проверяют данные о поддельном дипломе хирурга.

Следствие полагает, что этот случай осложнений после операции - не единичный в практике врача.

"По предварительным данным, потерпевшими от действий подозреваемой могут быть признаны более 10 женщин", - цитирует источник в правоохранительных органах "Интерфакс-Юг". По словам источника, есть информация, что она принимала и оперировала пациенток и "на дому, в неприспособленных для этого условиях".

По данным источника, пластический хирург сейчас занимается частной практикой в Москве, куда она переехала из Краснодара.

Кроме того, ранее руководство и специалисты этой клиники в Краснодаре уже попадали под следствие, отметил он.

Комментариев от директора клиники и врача или их представителей относительно версии следователей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2019 года краснодарский пластический хирург был обвинен в оказании некачественных услуг, в результате которых погибла пациентка.