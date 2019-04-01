Осужденный начальник отдела банка в Кабардино-Балкарии заподозрен в мошенничестве

01 апреля 2019, 18:33

Бывший начальник отдела банка в Кабардино-Балкарии, отбывающий наказание, стал подозреваемым по делу о мошенничестве с акциями на 12 миллионов, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, начальник отдела финансового учреждения в 2012 году поручил подчиненным перевести на его имя принадлежащие 77-летнему жителю Нальчика 75 тысяч акций банка общей стоимостью 12 млн рублей. "При этом злоумышленник изготовил поддельные поручения на перевод и прием ценных бумаг", - сообщило МВД по Кабардино-Балкарии.

В отношении бывшего начальника отдела банка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. "В настоящее время подозреваемый отбывает наказание за ранее выявленное аналогичное преступление", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2016 года начальник отдела банка в Нальчике был заподозрен в присвоении акций на 29 млн рублей. По версии следствия, он составил поддельные поручения на перевод и прием ценных бумаг и завладел акциями. В отношении него было также возбуждено дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).