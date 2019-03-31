31 марта 2019, 14:39

Наказание за наркотики ужесточено для водителей в Грузии

Уголовная ответственность за управление автомобилем под воздействием наркотиков и психотропных веществ вводится в Грузии с 1 апреля, нарушителям грозит до года тюрьмы.

О вступлении в силу закона об уголовной ответственности за такие нарушения предупредило МВД Грузии. В качестве наказания предусмотрено как лишение свободы, так и штраф, лишение водительских прав.

Чтобы проверять водителей, департамент патрульной полиции оснащен портативными наркотестами, которые анализируют слюну. В случае положительного результата тестирования при помощи этого прибора водителей будут направлять на полную экспертизу, со ссылкой на пресс-службу полиции сообщило сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Подобные законы действуют в ряде европейских стран – Франции, Германии, Голландии, Италии, Польше, Португалии, Чехии, Хорватии, Эстонии, Румынии, Финляндии, Швеции и других, информировала сегодня "Грузия Online".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что грузинские активисты борются за легализацию легких наркотиков в стране и неоднократно проводили акции протеста. Конституционный суд Грузии 30 июля 2018 года по иску оппозиционной партии "Гирчи" признал противоречащим Основному закону административное наказание за употребление марихуаны, но при этом оставил в силе наказание за ее незаконное употребление и хранение. Против легализации наркотиков выступает Грузинская православная церковь.

Отметим, что в России марихуана внесена в список запрещенных наркотических средств и психотропных веществ. Санкции за использование и оборот наркотических средств прописаны в статьях 228-233 Уголовного кодекса РФ.

Примечание:

"Аналитики связали с выборами отзыв проекта о производства конопли в Грузии", "Грузинская оппозиция начала сбор подписей против культивации и экспорта марихуаны", "Священнослужители в Грузии провели акцию протеста против легализации марихуаны".

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