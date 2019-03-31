Бастующим соцработникам в Грузии удалось добиться уступок от правительства

31 марта 2019, 04:41

Соцработники в Грузии продолжают забастовку. Им удалось добиться уменьшения нагрузки, однако вопрос с повышением заработной платы пока не решен. По словам министра здравоохранения Давида Сергеенко, требования бастующих укладываются в рамки плана по поддержке соцработников, но он должен исполняться в соответствии с графиком.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта сотрудники Агентства соцобслуживания отказались выходить на работу в пяти городах Грузии. Правозащитники призвали МВД проверить сведения об угрозах увольнений бастующих соцработников. Зампредседателя Объединения независимых профсоюзов Грузии Раиса Липартелиани рассказала, что в рамках забастовки по всей Грузии около 240 социальных работников, занятых в сфере защиты женщин и детей, прекратили работу. 26 марта Минздрав Грузии сообщил, что Агентство социального обслуживания работает в обычном режиме, несмотря на забастовку соцработников. По словам заместителя главы ведомства Тамилы Баркалаи, обязанности соцработников были распределены между другими сотрудниками.

8 февраля инициативная группа соцработников направила Минздраву Грузии список из 22 требований, в числе которых значилось увеличение зарплаты и штата сотрудников, обеспечение их транспортом, они также попросили адаптировать центры соцобслуживания для людей с ограниченными возможностями и обустроить комнаты для конфиденциальных собеседований.

На заседании Комитета по правам человека в парламенте Грузии 30 марта депутаты обсудили вопросы, связанные с социальными работниками. Встреча, на которой присутствовали социальные работники и заместитель министра здравоохранения Тамила Баркалая, длилась четыре часа, передает "Рустави 2".

Депутаты попросили представителя Минздрава объяснить им, что нужно, чтобы повысить зарплату социальным работникам, и пообещали помочь найти деньги.

Министерство здравоохранения пошло на некоторые уступки в ответ на требования бастующих, в частности, сообщило о сокращении числа людей, которых должен обслуживать каждый соцработник.

Однако, несмотря на предварительные договоренности, забастовка сотрудников соцслужбы продолжается, так как пока не решен вопрос с повышением зарплаты. Социальные работники заявляют, что будут ждать предложения от министерства, а пока продолжат забастовку.

"Согласно плану действий, с 1 января 2020 года для социальных работников увеличится зарплата с 800 до 1200 лари (с 297 долларов до 446 долларов)", - сказала Тамила Баркалая в эфире телекомпании "Пирвели" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Парламент поручил министерству здравоохранения подсчитать все расходы, необходимые для удовлетворения требований социальных работников, передает "Общественный вещатель" со ссылкой на главу парламентского комитета по защите прав человека Нану Гочиашвили.

Ранее министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко заявил "Рустави 2", что требования социальных работников являются "частью закона, который был принят в сентябре прошлого года".

"Разница заключается в том, что закон будет исполняться в соответствии с графиком исполнения, а их требования направлены на то, чтобы сделать его намного быстрее, в кратчайшие срок", - сказал он.

План министерства здравоохранения на данном этапе предусматривает пересмотр количественного и качественного объема работ социальных работников, усиление обратной связи и коммуникации, техническое содействие и профессиональную поддержку.

В частности, в социальную службу будут наняты около 50 новых сотрудников для быстрого реагирования.

Оппозиция потребовала удовлетворить требования бастующих

Представители оппозиции заявили об ответственности правительства за ситуацию с социальным обслуживанием населения.

"Часть социальной сферы, которая подвергается объективной критике, является самой заброшенной. Министерство здравоохранения и правительство несут ответственность (за это)", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член "Единого национального движения" Роман Гоциридзе.

"У нас очень серьезная административная отсталость. Социальное агентство сильно отстает от реформ и не выполняет требований", - сказал депутат Дмитрий Цкитишвили "Рустави 2".

Бывший член парламентского большинства Бека Нацвлишвили требует удовлетворить требования бастующих.

"Это минимальные требования, с помощью которых социальные работники смогут позаботиться о себе в будущем. Важно, чтобы эти минимальные требования были выполнены", - сказал он "Рустави 2".