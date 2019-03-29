Махачкалинка заявила о похищении брата

29 марта 2019, 12:09

Родственница жителя Махачкалы Омара Абдурашидова рассказала полиции, что его похитили на выходе из магазина, сообщила сегодня адвокат Сапият Магомедова.

По словам Магомедовой, о похищении она узнала от родственников Абдурашидова. В полицию обратилась сестра похищенного. Она рассказала, что 42-летний Омар Абдурашидов, похищенный примерно в 17.21 мск возле дома №38 по улице Энгельса в Махачкале, работал начальником доставки пенсии в Тарумовском районе. Мужчину посадили в "Газель" белого цвета и увезли в неизвестном направлении. У родственников имеются записи с камер видеонаблюдения, сообщила Сапият Магомедова корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат рассказала, что на улице, где был похищен мужчина, есть несколько магазинов. В один из них, по адресу: Энгельса, 38, где работает продавцом его знакомая, он зашел в этот день. В момент похищения Абдурашидов успел выбросить на улице свой телефон, который позднее нашел ребенок и принес в этот магазин. "Он, видимо, когда заметил их (похитителей), выкинул телефон, а потом двое ребят пришли туда и под видом того, что делали покупку, забрали телефон и убежали", - рассказала адвокат, добавив, что, согласно изображению с камер, это было примерно в 17.30 мск.

Магомедова исключила вероятность того, что Абдурашидов мог быть похищен для того, чтобы затем обвинить его в преступлении экстремистской направленности. Попытки узнать, находится ли Абдурашидов в каком-либо отделении полиции в Махачкале, не дали результатов, сообщила адвокат.