Комментарий властей о ремонте дороги в Черекском районе вызвал критику в соцсетях

26 марта 2019, 00:03

Из-за многолетнего отсутствия ремонта дорога к селу Карасу пришла в негодность, в населенный пункт отказываются заезжать маршрутки, а автолюбители вынуждены постоянно ремонтировать свои машины, утверждают местные жители. Обещание властей Черекского района отремонтировать автомобильную дорогу Бабугент - Карасу уже в этом году вызвало критику пользователей соцсетей.

Видео разбитой дороги был опубликовано 25 марта и вызвало бурное обсуждение пользователей. Автор ролика утверждает, что на видео запечатлен участок дороги, ведущей к селу Карасу.

"Как сообщают жители, из-за плохой дороги к ним не ездят маршрутные такси. Утром и вечером через населенный проезжает единственный автобус. Езда по разбитой дороге, помимо неудобств, создаёт и другие проблемы для местного населения: люди вынуждены постоянно заниматься ремонтом своих автомобилей", - говорится в описании к странице сообщества patriot_kbr в Instagram (223 850 подписчиков).

За 10 часов часов видеозапись собрала более 25 300 просмотров и 156 комментариев. Многие комментаторы обратили внимание на то, что данный участок дороги уже много лет нуждается в капитальном ремонте. Некоторые из них указали на проблемы с покрытием на дорогах и в других районах республики.

"Пару недель назад пришлось поехать в Карасу - настолько убитой дороги нигде не видел! Даже после одной поездки на моей машине потекло масло с рулевой рейки, ремонт оценили в 12 тыс. А ведь люди, которые там живут, платят транспортный налог", - написал пользователь под ником eldargadiev.

"Несколько лет? Да там лет 30 такая дорога власти игнорируют, люди терпят", - утверждает augusto_pinochet_07.

"В аэропорту асфальт видели какой? Стыдно перед гостями! Действительно, почему по всей республике нельзя на карте обозначить плохие дороги и разобраться уже раз и навсегда?" - высказался tancho07.

"Участок улицы Кирова (в Нальчике. - Прим. "Кавказского узла"), от Кулиева до Байсултанова, примерно в таком же состоянии", - пожаловался подписчик a.s.1_1.

"В Булунгу (село в Чегемском районе. - Прим. "Кавказского узла") такая же история. Эти проблемы, увы, никто не хочет слышать", - написал пользователь под ником ssssszzzzz_ssssszzzzz.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, изложенной в комментариях пользователей.

В течение шести лет в Кабардино-Балкарии планируется построить и реконструировать 83,6 км автодорог, отремонтировать 408,6 км участков дорог, а также обеспечить наружное освещение на общей протяженности 181,4 км, сообщил 14 марта министр строительства и дорожного хозяйства республики Вячеслав Кунижев. "Планируемое финансовое обеспечение регионального проекта "Дорожная сеть" на период с 2019 года по 2024 год составляет 9,95 млрд рублей. В том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 2,64 млрд руб. за счет бюджета КБР - 7,31 млрд руб.", - привел слова Кунжева ТАСС.

К обсуждению ситуации вокруг состояния дороги к селу Карасу присоединился официальный аккаунт администрации Черекского района в Instagram.

"Капитальный ремонт участка региональной автодороги "Бабугент - Карасу" запланирован на 2019 год. Будут проведены работы по укреплению откосов, устройству водоотводов и профилированию дорожного полотна", - написал admcherek.

Этот комментарий вызвал критику пользователей, большинство из которых сочли аноносированные меры недостаточными. "admcherek профилирование? Но не асфальтирование. Это и есть капремонт?!" - возмутился подписчик r_a_aaaaa.

"Вы хотите делать то, что уже сделано, а дорогу ещё хуже сделаете и уедете снова", - написал batir_aliev_07.

"Мы про этот капитальный ремонт уже столько лет слышим, но почему-то ничего не видим. Неужели нельзя просто раз в месяц грейдер пускать, чтоб не доводить до такого состояния. Кто отвечает за эту дорогу или она бесхозная?" - высказался al.bert4006.

"Капремонт дороги между Къара Суу и Бабугент если запланирован на этот год, то, считайте, что первый триместр подходит к концу, а продвижения никакого", - отметил f_i_z_i_k_a_2019.

"Дорогу эту реконструируют уже несколько лет. Трудно сказать, когда лучше было: до реконструкции или после. Дорога протяжённостью 12 км, а вся такая разбитая. Никому нет дела до этой дороги. Руководству района и КБР надо хоть раз проехать по этой дороге - узнать вкус бездорожья", - прокомментировал видео подписчик Hasan Aliev на странице сообщества в Facebook.

По состоянию на 00.00 мск на сайтах и страницах в Instagram Минстроя, ГКУ "Управдор" Кабардино-Балкарии, а также администрации Черекского района нет комментариев относительно состояния автодороги Бабугент - Карасу.