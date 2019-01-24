24 января 2019, 07:02
Рабочие нашли гранаты на улице азербайджанского города
Несколько гранат и более пяти десятков патронов найдены во время работ по благоустройству на улице Мингячевира.
Сообщение о найденных боеприпасах поступило в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) 23 января.
Специалисты агентства и полицейские, прибывшие на место находки, выяснили, что рабочие во время работ по благоустройству на улице Зарифы Алиевой в Мингячевире обнаружили гранаты и патроны, пишет oxu.az.
Выяснилось, что найдены две оборонительные гранаты Ф-1, наступательная граната РГД-5, два запала для ручных гранат и 53 патрона калибра 5,45 мм. Для уничтожения их направили в утилизационный центр агентства, сообщает milli.az.
Ранее "Кавказский узел" также писал, что в апреле 2018 года в селе Молладжалили в Гейгельском районе Азербайджана саперы обнаружили три противотанковые гранаты.
"Снаряд найден в азербайджанском селе", "Снаряд найден на территории бизнес-центра в Баку", "Противотанковая мина найдена в азербайджанском селе".
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24 января 2019, 07:02
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Рабочие нашли гранаты на улице азербайджанского города
Несколько гранат и более пяти десятков патронов найдены во время работ по благоустройству на улице Мингячевира.
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