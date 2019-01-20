Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Дагестане

20 января 2019, 08:31

Сильнее всех при пожаре в доме в Махачкале пострадал мальчик, у него диагностировали более 70 процентов ожогов тела, сообщили врачи. По факту гибели его сестры следователи возбудили уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", 19 января в результате пожара в двухэтажном жилом доме в Махачкале погибла девочка-подросток, три человека госпитализирован. Дедушка и внук были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, отец ребенка, получивший ожоги кистей рук, отказался от госпитализации.

14-летний подросток получил более 70 процентов ожогов, из них 50 процентов глубокие, мальчик нетранспортабелен, у мужчины 72 лет диагностировано более 30 процентов ожогов, сообщил сегодня со ссылкой на представителя Минздрава региона Залину Муртазалиеву "Интерфакс-Юг". Оба они находятся в ожоговом отделении Республиканской клинической больницы в тяжелом состоянии, уточнила представитель ведомства.

По факту гибели несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ), сообщило 19 января Следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте. Отметим, что санкции этой статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

"Следствием рассматриваются различные версии причин возгорания. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда судебных экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время", - приводит сообщение представителя ведомства ТАСС.

На сайте Минздрава Дагестана нет информации о пострадавших на 08.15 мск сегодня.