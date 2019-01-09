09 января 2019, 07:27

Нападение на автобус с призывниками произошло в Ереване

Военная полиция расследует нападение группы молодых людей на автобус с призывниками, сообщила 8 января Генпрокуратура Армении.

Проверка инцидента началась после публикации в соцсети видеоролика.

Видеозапись, на которой молодые люди и призывники устроили потасовку в автобусе, была размещена на канале Youtube 8 января. На нем видно, как за автобусом едут легковые автомобили, они сигналят и преграждают ему дорогу, после чего автобус останавливается. Из машин выходят молодые люди и начинают бить по дверям автобуса, они открываются, и молодые люди заходят внутрь. Там сначала начинается потасовка, но, увидев камеру, находящиеся в автобусе молодые люди начинают ругаться, а затем выходят из него. На 6.50 мск сегодня видео набрало 125 171 просмотр, его прокомментировали 253 раза.

"Осуждаем инцидент с перевозящим призывников автобусом. Произошедшее недопустимо", - процитировали 8 января пресс-секретаря Министерства обороны Арцруна Ованнисяна "Новости Армении".

Полиция Армении сообщила, что сопровождала автобус до Еревана, как и предписывает законодательство.

"Некоторые пользователи социальных сетей обвиняют полицию в том, что автобус не сопровождался полицейским отрядом. Информируем вас, что согласно решению правительства Республики Армения номер 1337 от 29 октября 2018 года, полиция должна сопровождать призывников из военного комиссариата города Ереван до Республиканского сборного пункта, а в областях - до конца городской черты", - приводит сообщение полиции Армении Armenpress. 

Полиция уточнила, что сопровождала автобус с призывниками Котайкской области до конца населенного пункта.

Военная полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, пишет со ссылкой на  начальника отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревика Хачатряна "Спутник Армения".

Примечание:

"Полиция сообщила о драке Гагика Царукяна с отцом чемпиона мира по боксу", "Пашинян: место ареста российского военного не имеет значения", "Неизвестные в масках устроили погром в центре Еревана". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 января 2019, 08:35

09 января 2019, 07:27

09 января 2019, 06:22

  • Ученые раскритиковали идею создания в Северной Осетии традиционных судов "Тархон"

    Попытки создать общественные механизмы, основанные на обычном праве, связаны с актуализацией этнических и национальных проектов, однако они не всегда успешны, отметил политолог Ахмет Ярлыкапов. Инициатива Высшего совета осетин, предложившего воссоздать традиционные суды "Тархон", нежизнеспособна, так как отсутствует единое понимание обычаев, заявил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов. Осетинское общество слишком разнородно и не готово следовать единым нормам и предписаниям традиционных судов, считает историк Георгий Чочиев.  Предлагаемые традиционными судами крайние меры порицания в виде бойкота не могут быть применены в современных условиях, отметила филолог Диана Сокаева. 

09 января 2019, 05:25

09 января 2019, 04:20

  • Жители Сочи пожаловались на квартирных рейдеров

    Пять семей в Сочи пожаловались на попытки рейдерского захвата их квартир. После распада браков, дележа имущества с родственниками, имущественных споров квартиры оказываются поделенными на доли, которые скупает одна семья. Покупатели предпочитают приобретать доли в однокомнатных квартирах или двухкомнатных со смежными комнатами, и пытаются сделать невыносимой жизнь своих соседей. Как минимум один человек умер в Сочи после подселения к нему новых соседей. Полиция начала проверку по коллективному обращению членов пяти семей. В Сочи появился новый вид криминального отъема недвижимости, полагает адвокат Михаил Охрименко. 

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Инфографика

Все справки