Нападение на автобус с призывниками произошло в Ереване

09 января 2019, 07:27

Военная полиция расследует нападение группы молодых людей на автобус с призывниками, сообщила 8 января Генпрокуратура Армении.

Проверка инцидента началась после публикации в соцсети видеоролика.

Видеозапись, на которой молодые люди и призывники устроили потасовку в автобусе, была размещена на канале Youtube 8 января. На нем видно, как за автобусом едут легковые автомобили, они сигналят и преграждают ему дорогу, после чего автобус останавливается. Из машин выходят молодые люди и начинают бить по дверям автобуса, они открываются, и молодые люди заходят внутрь. Там сначала начинается потасовка, но, увидев камеру, находящиеся в автобусе молодые люди начинают ругаться, а затем выходят из него. На 6.50 мск сегодня видео набрало 125 171 просмотр, его прокомментировали 253 раза.

"Осуждаем инцидент с перевозящим призывников автобусом. Произошедшее недопустимо", - процитировали 8 января пресс-секретаря Министерства обороны Арцруна Ованнисяна "Новости Армении".

Полиция Армении сообщила, что сопровождала автобус до Еревана, как и предписывает законодательство.

"Некоторые пользователи социальных сетей обвиняют полицию в том, что автобус не сопровождался полицейским отрядом. Информируем вас, что согласно решению правительства Республики Армения номер 1337 от 29 октября 2018 года, полиция должна сопровождать призывников из военного комиссариата города Ереван до Республиканского сборного пункта, а в областях - до конца городской черты", - приводит сообщение полиции Армении Armenpress.

Полиция уточнила, что сопровождала автобус с призывниками Котайкской области до конца населенного пункта.

Военная полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, пишет со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревика Хачатряна "Спутник Армения".