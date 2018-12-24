Житель Дагестана установил в родном селе памятник русской учительнице

24 декабря 2018, 03:53

Уроженец села Усемикент Заид Абдулагатов на собственные средства установил во дворе местной школы памятник русской учительнице.

Во дворе школы села Усимкент Каякентского района Дагестана 23 декабря открыли памятник русской учительнице.

Он установлен на личные средства уроженца села, заведующего отделом социологии Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук Заида Абдулагатова, сообщает РИА "Дагестан".

Работа над памятником, автором которого стал московский скульптор родом из села Бускри Дахадаевского района Далгат Далгатов, велась три года, пишут "Махачкалинские известия".

В 2006 году "Памятник русской учительнице" (неофициальное название) был установлен в парке у озера "Ак-Гель" в Махачкале. Официальное название памятника - мемориальная комплекс, посвященный представителям русской интеллигенции и рабочего класса в Дагестане. Памятник представляет собой десятиметровую бронзовую скульптуру молодой женщины, которая держит в правой руке книгу, а левую положила на глобус. Под площадкой, где располагается скульптура, находится музей истории Махачкалы, сообщает lori.ru.