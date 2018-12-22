Скриншот электронной петиции в поддержку Алексея Кнедляковского и Лусинэ Джанян. https://www.change.org/p/migrationsverket-låt-pussy-riot-stanna?fbclid=IwAR14QsarACTkJSvchQTVZpMwXbrJUV2dNM8oNxg5J2xmPOQs6JIxFj659jw

22 декабря 2018, 12:31

Швеция отказала в убежище семье художников из Краснодара

Миграционная служба Швеции 20 декабря отказалась предоставить политическое убежище краснодарским художникам Алексею Кнедляковскому и Лусинэ Джанян, известным своими оппозиционными акциями. Это решение вызвало возмущение шведских пользователей соцсетей.

"Кавказский узел" сообщал, что в июне 2017 года шведские власти приняли к рассмотрению прошение Джанян и Кнедляковского о политическом убежище.

Лусинэ Джанян в 2013 году уволили из Краснодарского университета культуры и искусств, в котором она преподавала девять лет. По ее словам, увольнение связано с ее работами в поддержку группы Pussy Riot. 23 декабря 2016 года Ленинский районный суд Краснодара приговорил блогера и художника Алексея Кнедляковского к 15 суткам ареста. Его признали виновным в мелком хулиганстве после публикации в соцсетях фотографии памятника Феликсу Дзержинскому с прикрепленным к основанию католическим крестом.

20 декабря шведские власти уведомили Лусинэ Джанян и Алексея Кнедляковского, что их прошение об убежище отклонено, и у них есть три недели на обжалование решения миграционного суда, сообщило в же день Sveriges Television.

"Миграционная служба не понимает, что преследование российский властей - это та цена, которую мы заплатили за нашу творческую и политическую деятельность. Это унизительно", - прокомментировала Лусинэ Джанян. Миграционный совет не принял во внимание позицию российских и шведских правозащитных организаций, констатировал Алексей Кнедляковский, перевело слова активистов, сказанных шведскому телевидению, "ИноСМИ".

Уже 20 декабря на сайте Change.org была опубликована составленная на шведском языке петиция в поддержку краснодарских художников. "Пусть Pussy Riot останутся в Швеции!" - призвал автор петиции. Семья Кнедляковского и Джанян получила отказ, хотя жила в Швеции с 2017 года, отмечается в петиции.

По состоянию на 12:31 мск 22 декабря петицию подписали 677 человек.

Решение шведских властей вызвало разочарование многих шведоязычных пользователей соцсетей. Так, Claes Olson написал на своей странице в Facebook, что ему стыдно быть шведом. "Это абсолютное безумие", - оценила решение властей Швеции пользовательница соцсети Sarah Guarino Florén. "Очевидно неверное решение", - считает Olga Lännevall.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", публикуются на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Сторонники Михаила Савостина рассказали о роли властей в преследовании активиста", "Михаил Савостин третьи сутки голодает в СИЗО на Ставрополье", "Оставлен в силе арест ставропольского активиста Савостина".

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22 декабря 2018, 12:31

  • 1 Швеция отказала в убежище семье художников из Краснодара

    Миграционная служба Швеции 20 декабря отказалась предоставить политическое убежище краснодарским художникам Алексею Кнедляковскому и Лусинэ Джанян, известным своими оппозиционными акциями. Это решение вызвало возмущение шведских пользователей соцсетей.

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