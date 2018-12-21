21 декабря 2018, 19:14
Астраханские следователи негативно оценили пикеты сторонников Ерофеева
Одиночные пикеты в поддержку бывшего директора политехнического колледжа Владимира Ерофеева прошли 20 и 21 декабря в Астрахани. Сотрудники Следкома раскритиковали такую форму протеста и предложили пикетчикам писать жалобы. В то же время следствие сообщило, что изучает вопрос об изменении меры пресечения Ерофееву.
Как писал "Кавказский узел", 19 декабря в Астрахани также прошли одиночные пикеты в поддержку Владимира Ерофеева.
Пикеты прошли у зданий следствия и прокуратуры
Сегодня в 11.15 (10.15 мск) те же активисты начали пикет у здания областной прокуратуры. Каждый из них простоял с плакатами по полчаса. На этот раз к ним никто не подходил. Плакатов было два: "Судьи! Прокуроры! Следователи! Соблюдайте статью 49 Конституции РФ! Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в суде" и "Свободу бывшему директору политехнического колледжа Владимиру Ерофееву. Требуем освободить обвиненного в преступлении, которого он не совершал, из СИЗО", передает корреспондент "Кавказского узла".
Днем ранее, 20 декабря, активисты Михаил Анисенко и Вера Грушевая провели пикет у здания областного следственного управления. В 09.00 (08.00 мск) с плакатом: "СК и суд! Требуем изменить меру пресечения находящемуся в СИЗО по надуманному обвинению больному 70-летнему человеку Ерофееву Владимиру!" встала Грушевая. К ней подошли двое сотрудников Следкома, предложивших не стоять у здания ведомства и не "наводить на него тень", а писать жалобы.
Через 30 минут Грушевую сменил Анисенко, простоявший еще 40 минут. Сотрудники ведомства поговорили и с ним. "Стоите тут, создаете о Следственном комитете впечатление, как будто мы не работаем", - процитировал слова одного из них активист. По словам Михаила Анисенко, он написал сотруднику полиции объяснительную, по какой причине проводит пикет.
Следком обсуждает вопрос освобождения Ерофеева
В пресс-службе управления СКР по Астраханской области корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что обсуждают вопрос об изменении Ерофееву меры пресечения. "Адвокаты обвиняемого написали заявление и представили дополнительные документы", - объяснил причину обсуждения официальный представитель ведомства Андрей Хегай.
"На этой неделе наши адвокаты писали заявление на приобщение дополнительных материалов к уголовному делу", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сын Владимира Ерофеева Олег. Он отметил, что 19 декабря ему удалось попасть на прием к замглавы регионального управления Следственного комитета Дмитрию Бочарову, а также к областному прокурору Александру Лычагину. Никакого результата эти встречи не дали, сообщил Олег Ерофеев. По его словам, Лычагин на слова об аресте 69-летнего подозреваемого ответил: "Ну и что?".
На сайте прокуратуры Астраханской области, по состоянию на 19.14 мск 21 декабря, нет комментариев относительно обоснованности ареста Владимира Ерофеева.
Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"