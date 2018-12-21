Астраханские следователи негативно оценили пикеты сторонников Ерофеева

21 декабря 2018, 19:14

Одиночные пикеты в поддержку бывшего директора политехнического колледжа Владимира Ерофеева прошли 20 и 21 декабря в Астрахани. Сотрудники Следкома раскритиковали такую форму протеста и предложили пикетчикам писать жалобы. В то же время следствие сообщило, что изучает вопрос об изменении меры пресечения Ерофееву.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря в Астрахани также прошли одиночные пикеты в поддержку Владимира Ерофеева.

69-летний Владимир Ерофеев обвинен в том, что в 2016 году, будучи директором Астраханского государственного политехнического колледжа, начислял себе ежемесячные премии и похитил таким образом 1,9 млн рублей. Если Ерофеева не выпустят из СИЗО, в Москве пройдут различные акции протеста, вплоть до голодовки, заявила депутат астраханской облдумы Мария Лиджиева.

Пикеты прошли у зданий следствия и прокуратуры

Сегодня в 11.15 (10.15 мск) те же активисты начали пикет у здания областной прокуратуры. Каждый из них простоял с плакатами по полчаса. На этот раз к ним никто не подходил. Плакатов было два: "Судьи! Прокуроры! Следователи! Соблюдайте статью 49 Конституции РФ! Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в суде" и "Свободу бывшему директору политехнического колледжа Владимиру Ерофееву. Требуем освободить обвиненного в преступлении, которого он не совершал, из СИЗО", передает корреспондент "Кавказского узла".

Днем ранее, 20 декабря, активисты Михаил Анисенко и Вера Грушевая провели пикет у здания областного следственного управления. В 09.00 (08.00 мск) с плакатом: "СК и суд! Требуем изменить меру пресечения находящемуся в СИЗО по надуманному обвинению больному 70-летнему человеку Ерофееву Владимиру!" встала Грушевая. К ней подошли двое сотрудников Следкома, предложивших не стоять у здания ведомства и не "наводить на него тень", а писать жалобы.

Через 30 минут Грушевую сменил Анисенко, простоявший еще 40 минут. Сотрудники ведомства поговорили и с ним. "Стоите тут, создаете о Следственном комитете впечатление, как будто мы не работаем", - процитировал слова одного из них активист. По словам Михаила Анисенко, он написал сотруднику полиции объяснительную, по какой причине проводит пикет.

Следком обсуждает вопрос освобождения Ерофеева

В пресс-службе управления СКР по Астраханской области корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что обсуждают вопрос об изменении Ерофееву меры пресечения. "Адвокаты обвиняемого написали заявление и представили дополнительные документы", - объяснил причину обсуждения официальный представитель ведомства Андрей Хегай.

"На этой неделе наши адвокаты писали заявление на приобщение дополнительных материалов к уголовному делу", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сын Владимира Ерофеева Олег. Он отметил, что 19 декабря ему удалось попасть на прием к замглавы регионального управления Следственного комитета Дмитрию Бочарову, а также к областному прокурору Александру Лычагину. Никакого результата эти встречи не дали, сообщил Олег Ерофеев. По его словам, Лычагин на слова об аресте 69-летнего подозреваемого ответил: "Ну и что?".

В Следственном комитете сказали, что дело было возбуждено законно, а меру пресечения установил суд, рассказала ранее Мария Лиджиева, которая также присутствовала на встрече.

На сайте прокуратуры Астраханской области, по состоянию на 19.14 мск 21 декабря, нет комментариев относительно обоснованности ареста Владимира Ерофеева.