20 декабря 2018, 21:07

Застройщик на Ставрополье заподозрен в обмане дольщиков

Ставропольская строительная фирма незаконно получила 6,8 миллиона рублей от пяти дольщиков, заявила прокуратура.

По данным ведомства, компания, возводящая многоквартирный дом в краевой столице, нарушила федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Уголовное дело возбуждено по статье "Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве", отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Ставропольского края.

Комментариями от представителей строительной фирмы "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 сентября в обмане дольщиков на 32 миллиона рублей был заподозрен застройщик в Ессентуках.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Примечание:

"Четверо жителей Ставрополя осуждены по делу об обмане дольщиков""Глава стройфирмы на Ставрополье заподозрена в обмане дольщиков на 7 млн рублей""Четверо жителей Ставропольского края обвинены в хищении у дольщиков 50,3 млн рублей".

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