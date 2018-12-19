19 декабря 2018, 03:09

Махачкалинец заподозрен в незаконной продаже квартир на 9 миллионов

Житель столицы Дагестана, продававший квартиры в строящемся доме, подозревается в незаконном предпринимательстве, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, мужчина продавал жилье в многоквартирном доме в Махачкале, не зарегистрировавшись в качестве предпринимателя.

"В результате он получил незаконный доход в сумме 9 млн рублей", - проинформировала прокуратура Дагестана 18 декабря.

В отношении жителя Махачкалы возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 171 УПК РФ (незаконное предпринимательство), говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2017 года по статье о незаконном предпринимательстве был обвинен застройщик. По данным прокуратуры, мужчина, не являясь предпринимателем, в 2014 году начал строить многоквартирный дом в поселке Семендер в Махачкале без разрешительных документов на строительство и заключил договоры с дольщиками, получив от них деньги. Однако квартиры он так и не предоставил, заявили в ведомстве.

Примечание:

"Прокуратура добилась сноса восьмиэтажки в Махачкале", "Суд обязал застройщика снести самострой в Махачкале", "Жители Дагестана заподозрены в незаконной продаже газа на заправках".

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