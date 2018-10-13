Азербайджан насчитал 24 обстрела за сутки

13 октября 2018, 09:50

С 12 по 13 октября были обстреляны позиции азербайджанской армии в двух селах в зоне карабахского конфликта, заявило Минобороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что 12 октября Азербайджан насчитал 27 обстрелов своих позиций за сутки.

28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян встретились на саммите стран СНГ и договорились создать механизм оперативной связи для предотвращения нарушений перемирия в зоне карабахского конфликта. Как Никол Пашинян, так и Минобороны Азербайджана отметили в начале октября, что после этого интенсивность обстрелов существенно снизилась.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня на своем сайте азербайджанское министерство обороны.

Обстрелы велись как с территории Армении, так и с позиций, расположенных в районах, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечается в сообщении ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали к 9:50 мск 13 октября данное заявление на своих сайтах.

В апреле 2016 года произошло обострение конфликта в Нагорном Карабахе, после которого стороны объявили о перемирии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на перемирие, обстрелы в зоне конфликты в течение двух лет не прекращались ни на один день, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

За новостями о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" следит на тематической странице "Карабах: худой мир или война".