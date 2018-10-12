Памятник жертвам репрессий установлен на деньги жителей Кабардино-Балкарии

12 октября 2018, 12:25

Жители села Псыгансу собрали около 200 тысяч рублей на памятник родственникам, ставшим жертвами сталинских репрессий. 10 октября на открытие памятника пришли около 250 человек, рассказал глава Ассоциации жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов.

Памятник жертвам политических репрессий в селении Псыгансу Урванского района установлен на деньги около 30 жителей села и выходцев из него, живущих в Нальчике и в Москве, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Ассоциации жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов.

По его словам, на памятник было собрано около 200 тысяч рублей, из них на сам монумент потрачено 160 тысяч рублей, а на оставшиеся деньги были устроены поминки.

При этом многие жители села активно участвовали как в сборе средств, так и в организационных мероприятиях и непосредственно в установке памятника, подчеркнул Маркс Шахмурзов.

На открытие памятника в центре селения 10 октября собралось около 250 человек, уточнил он.

Памятник представляет собой гранитный камень высотой 2,7 метра, установленный на железобетонном основании, обложенном плиткой. На камне высечены имена 78 репрессированных жителей селения Псыгансу. Среди них Тлостановы и Безировы - по 11 человек из каждой фамилии, Шахмурзовы – четыре человека из одной семьи, а также десятки других фамилий.

"Все они были расстреляны в 1937 году. Вся их вина была в том, что они были зажиточнее, чем остальные жители села, и не хотели отдавать нажитое в создаваемый колхоз. Их всех расстреляли практически в один год. Неизвестно, где они похоронены. Мы решили, что этот памятник будет для них общим надгробием", - рассказал Маркс Шахмурзов. Он уточнил, что его дед был расстрелян, а отец репрессирован. Сам Маркс Шахмурзов родился в Казахстане, куда была сослана его семья.

8 марта 1944 года советская власть провела операцию по выселению балкарцев. Всего за два часа из Кабардино-Балкарской АССР были отправлены в Казахстан и Среднюю Азию инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных и советских органов. К местам поселения были отправлены 37 713 балкарцев, из них 52% составляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины. За 18 дней дороги в необорудованных вагонах умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам было разрешено вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Житель села Мухарби Безиров рассказал, что его отец также был репрессирован, а дед расстрелян. "Людей обвиняли в троцкизме, а они даже не знали, кто такой Троцкий. Этого никогда не должно больше произойти в нашей стране", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Мухарби Безиров.

Напомним, что при Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, и целые народы объявлялись "враждебными". "У нас есть множество документов об острых конфликтах на национальной почве. Сталин оставил очень сложное наследство в этом вопросе", - считает автор биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк. О других популярных заблуждениях, основанных на действиях Сталина до и во время войны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".